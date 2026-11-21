وزير الخارجية الايراني: الخطة المؤلفة من يومين لا تزال مطروحة

اشار وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي الى ان ايران قدمت خطة إلى الأميركيين خلال زيارة وفدها إلى نيويورك عبر الوسيط القطري وبطريقة غير مباشرة.

اضاف: ومع اقتراب الانتخابات الأميركية، ونظراً إلى ضيق الوقت المتبقي حتى موعدها، أوصى الوسطاء باختصار مدة الخطة لتسريع تنفيذها. ولهذا السبب، اختصرنا مدة الخطة من سبعة أيام إلى يومين، بحيث إذا نفّذت الولايات المتحدة التزاماتها في اليوم الأول، نفتح نحن مضيق هرمز في اليوم الثاني.

واشار الى ان الخطة المؤلفة من يومين لا تزال مطروحة وإذا كانت واشنطن جادة فيمكن لهذه الخطة أن تهيّء الظروف للتوصل إلى اتفاق.

واكد عراقجي انه يجب تنفيذ الشروط السبعة التي طرحناها لإعادة فتح مضيق هرمز وإذا كان لدى الأميركيين مقترح أو وجهة نظر بشأن كيفية تنفيذ هذه الشروط، فنحن مستعدون للحوار.

ولفت الى ان كيفية تدوين هذه البنود، وصياغتها، والتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، هي أمور يمكننا التفاوض بشأنها.