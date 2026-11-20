منظمة هيومن رايتس ووتش: ميناء الحديدة يُعد شرياناً حيوياً لدخول المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية إلى اليمن واستهداف البنية التحتية المدنية الحيوية بشكل متعمّد قد يرقى إلى جريمة حرب