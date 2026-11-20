أوروبا شهدت اليوم موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية

شهدت أوروبا اليوم الجمعة موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية مستوحاة ​من المظاهرات التي هزت فرنسا، لكنها جاءت أقل ‌حدة بكثير، وتراوحت المطالب من زيادة التمويل المخصص للتعليم والعدالة بشأن مسألة تغير المناخ إلى إلغاء التجنيد الإجباري.

وقال المنظمون إنهم يقيمون “إضرابا شبابيا ​دوليا” في ما لا يقل عن 25 دولة، ​بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا. ⁠وفي ألمانيا، قالت مجموعة تطلق على نفسها اسم “الجيل زد ​يتولى زمام الأمور”، إنها تنظم احتجاجات في 73 مدينة وبلدة.

واجتذبت ​المسيرات، التي اتسمت بالسلمية بشكل عام، أعدادا تبلغ مئات أو آلاف المشاركين.

وفي إيطاليا، خرجت مظاهرات أوسع نطاقا احتجاجا على السياسات الاقتصادية ​لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني، وطالبت بزيادة الأجور وزيادة الإنفاق ​على الخدمات العامة.

وشاب العنف في بعض الأحيان الاحتجاجات الأكبر في فرنسا، ‌وتخللتها ⁠مواجهات عنيفة مع الشرطة وأعمال نهب.

وفي صربيا، بلغت الاحتجاجات التي قادها الطلاب ذروتها بإسقاط الزعيم ألكسندر فوتشيتش، الذي ظل في السلطة لفترة طويلة، في انتخابات جرت الشهر الماضي. وشهدت ​ألبانيا اضطرابات ​أيضا.

وكما هو ⁠الحال في الاحتجاجات السابقة، تنوعت المطالب وتداخلت وشملت تحسين تمويل المدارس والبنية التحتية، واتخاذ إجراءات ​بشأن قضايا مثل تغير المناخ.

ورفع كثير ​من ⁠المتظاهرين اليوم الجمعة أعلاما فلسطينية. وكثيرا ما دعت اللافتات والرايات إلى خفض الإنفاق على الجيش أو اشتكت من ارتفاع تكاليف ⁠المعيشة.

وتجمع ​متظاهرون بالمئات في ساحة البرلمان في ​لندن. وكتب على إحدى اللافتات “لم أكن أتغيب عن المحاضرات، إنما كنت أعمل ​من أجل البقاء”.