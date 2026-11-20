حماس: ما يشهده قطاع غزة يتطلّب تحرّكاً دولياً عاجلاً واضطلاع الوسطاء بمسؤولياتهم

اكدت حركة حماس ان تصعيد جيش الاحتلال الإرهابي غاراته العدوانية والإجرامية على مختلف مناطق قطاع غزة، وارتقاء 7 شهداء وتدمير مزيد من المنازل منذ صباح اليوم، يمثِّل إمعاناً في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وتصعيداً لجريمة الإبادة التي تواصل حكومة الاحتلال الفاشي تنفيذها بحق المدنيين العزّل على مرأى ومسمع من العالم.

وقالت في بيان ان ما يشهده قطاع غزة من عمليات قتلٍ مستمرة، ونسفٍ للمنازل، وقضمٍ لمزيد من الأراضي في عمق الأحياء السكنية غربي الخط الأصفر، وما يترتب على ذلك من نزوح للسكان وبثّ الرعب في نفوس العائلات في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة تتسبب فيها حكومة الاحتلال بشكل ممنهج، تشكّل جرائم حربٍ مركّبة، تتطلّب تحرّكاً دولياً عاجلاً لمحاسبة مرتكبيها وفقاً لما أقرّته القوانين والمواثيق الدولية.

وجددت مطالبة الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بالاضطلاع بمسؤولياتهم والوفاء بتعهداتهم، وإلزام الاحتلال بوقف عدوانه وانتهاكاته، ودعت (مجلس السلام) إلى الكفّ عن سياسة التغاضي عن جرائم الاحتلال، وإدانة هذه الجرائم، وتأكيد مسؤولية الاحتلال الكاملة عن عرقلة تنفيذ الاتفاق وعن التداعيات الإنسانية الكارثية الناجمة عن جرائمه وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة.