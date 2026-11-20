حماس: ندعو “مجلس السلام ” الى الكفّ عن سياسة التغاضي عن جرائم الاحتلال وإدانة هذه الجرائم وتأكيد مسؤولية الاحتلال الكاملة عن عرقلة تنفيذ الاتفاق وعن التداعيات الإنسانية الكارثية الناجمة عن جرائمه وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة