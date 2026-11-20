حماس: نجدد مطالبتنا للوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بالاضطلاع بمسؤولياتهم والوفاء بتعهداتهم وإلزام الاحتلال بوقف عدوانه وانتهاكاته