علماء يكتشفون المزيد عن سلالة نادرة من فيروس إيبولا في الكونغو

بعد مرور أكثر من ستة أشهر على تفش مدمر لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بدأ يتكون لدى العلماء والأطباء فهما أفضل لسلالة بونديبوجيو النادرة من الفيروس، ويأملون في أن يساعدهم ذلك على تفسير انتشارها السريع ووقفه في النهاية.

وسجل حتى ​الآن أكثر من 11 ألف حالة إصابة وأكثر من 5500 وفاة، مع انتشار سلالة بونديبوجيو بوتيرة أسرع بواقع المثلين مقارنة ‌مع تفشي فيروس إيبولا في غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016، وهو أكبر تفش مسجل على الإطلاق. ولا يوجد علاج أو لقاح معتمد لمكافحته.

وذكر عدد من الخبراء أن موقع تفشي المرض في منطقة بشرق الكونغو تواجه بالفعل أزمة إنسانية قد يعقد النتائج التي يتوصل إليها العلماء، وحذروا من استخلاص نتائج مبكرة لأن البيانات محدودة ومتنوعة وغالبا ​ما يصعب جمعها.

وقال دانيال باوش العضو في لجنة الطوارئ المعنية بفيروس إيبولا في منظمة الصحة العالمية والأستاذ الزائر في معهد جنيف للدراسات ​العليا بسويسرا “هناك عدد من العوامل المختلفة التي يجب مقارنتها بين حالات التفشي، وحتى في حالات التفشي، الأمر صعب ⁠حقا”.

وذكرت كاثرين سمولوود المسؤولة عن حالات تفشي إيبولا في منظمة الصحة العالمية أن الفرق تعمل على جمع الأدلة للمساعدة في توجيه الاستجابة بشكل أفضل.

وأضافت “سنتمكن ​قريبا من الإدلاء ببعض التصريحات الجريئة حول أوجه التشابه والاختلاف، وما نحتاج إلى تعديله”.

حالات النزف أقل شيوعا

قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية والمراكز الأفريقية ​لمكافحة الأمراض والوقاية منها لرويترز إن أحد النقاط الرئيسية في البحث هو أعراض بونديبوجيو، وخاصة لدى الأطفال.

ويمكن أن تسبب الإصابة بفيروس الإيبولا الحمى والقيء والإسهال، وفي الحالات الشديدة، نزفا داخليا وخارجيا.

لكن ياب بوم نائب المسؤول عن حالات تفشي إيبولا في المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قال إن النزيف لا يحدث إلا في ما بين خمسة بالمئة ​و10 بالمئة من الحالات المؤكدة في تفشي بونديبوجيو، مما يجعله أقل شيوعا مقارنة بما يحدث في حالات تفشي سلالة زائير الأكثر انتشارا.

وهذا يجعل ​من السهل الخلط بين هذا المرض وأمراض أخرى أكثر شيوعا، مثل الملاريا. وقال بوم إن هذا الخلط ربما ساهم في تأخر اكتشاف التفشي إلى جانب التحديات المبكرة المتعلقة ‌بالتشخيص لأن ⁠الاختبارات المصممة لسلالات أخرى من الإيبولا لا تكتشف سلالة بونديبوجيو.

كما أن هذا يجعل تتبع انتشار المرض أصعب لأن كثيرا من الناس لا يشكون في إصابتهم بفيروس إيبولا ولا يلجأون إلى الرعاية الصحية. ولا يزال حوالي 70 بالمئة من المرضى يموتون في مجتمعاتهم المحلية وليس في مراكز الرعاية الصحية.

المخاطر التي يتعرض لها الأطفال

قالت سمولوود من منظمة الصحة العالمية إن الوضع أكثر تعقيدا عند الأطفال الصغار.

وأوضحت أن الأعراض المعوية أكثر شيوعا من الحمى، مما يعقد ​التشخيص والعلاج المبكرين وقد يكون أيضا ​أحد أسباب تأثر الأطفال بشكل غير ⁠متناسب بالمرض.

وكشفت أحدث بيانات صادرة عن وزارة الصحة الكونغولية ومنظمة الصحة العالمية عن تسجيل 1207 حالات إيبولا مؤكدة لدى الأطفال دون سن الخامسة، توفي منهم 844 أي ما يقارب سبعة من كل 10 أطفال.

وهذا المعدل أعلى منه ​بين البالغين الذي يبلغ معدل الوفيات بينهم حوالي 50 بالمئة.

وقال ستة من الخبراء إن هناك عددا من ​الأسئلة لا يزال بحاجة ⁠إلى مزيد من البحث، مثل مدى شيوع ظهور أعراض خفيفة لدى المرضى والآثار طويلة المدى للعدوى على الناجين. وأفادت منظمة الصحة العالمية أن حوالي 700 ناج انضموا إلى دراسة وبرامج دعم.

ويظهر التسلسل الجيني، الذي كشف من قبل عن اختلافات واضحة عن فيروسات الإيبولا الأكثر شيوعا، أن سلالة بونديبوجيو لا تتغير بسرعة ولا ⁠تزداد قابليتها ​للعدوى.

لكن سيلفي جونكهير مستشارة منظمة أطباء بلا حدود للأمراض المعدية الناشئة والمتجددة قالت ​إن البحث لا يزال يمثل تحديا في ظل عدم تحديد أعداد كبيرة من الحالات قبل وفاة المصابين في المجتمع.

وقالت “إذا لم نتمكن من العثور على المصابين بحالات خطيرة، فما الأمل في العثور ​على المصابين بحالات خفيفة فقط؟”.

وقال الخبراء إن الحصول السريع على رعاية جيدة يحسن بشكل كبير من فرص النجاة.