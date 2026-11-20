مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الاحد 20-11-2026

كتابة: علي حايك

تقديم: كوثر الموسوي نون

العدو يُصَعِّدُ جنوباً ويوسع رقعةَ اعتداءاتِه وحِدَّةَ تفجيراته، فيما يواصل الاميركي توسيع تدخلاته وصولاً للقضاء، ويحرك منابره المسعورة وشاشاته المأجورة للتنكيل بالجيش اللبناني وتسويق مشروع الاستسلام..

فعلى أعتابِ عيد الاستقلالِ الجريحِ، استقلَّتِ السلطةُ القضاءَ للمضيِّ بالبلدِ إلى المجهولِ، ولم يكفِها تشريعُ الاحتلالِ وجرائمِهِ في اتفاقِ إطارِها ونتائجِ مفاوضاتِها، ثم البكاءُ على أطلالِها، بل أطَلَّتْ بأسوأِ ما لديها من أداءٍ يطيحُ بكلِّ عناوينِ الدستورِ والميثاقِ وفصلِ السلطاتِ، وسلَّطتْ كلَّ حقدِها لتسييرِ التحقيقاتِ في حادثةِ اعتقالِ شبانٍ في جرودِ الكورةِ، لجرِّ البلدِ إلى ما يهواهُ الأميركيُّ ويتمناهُ الاسرائيلي.

فالادعاءُ على شبانٍ لبنانيينَ أوقفتْهُمُ القوى الأمنيةُ لتواجدِهِمْ في جرودِ الكورةِ، دونَ أيِّ أساسٍ قانونيٍّ، لن يمرَّ مرورَ الكرامِ، والاعتقالُ التعسفيُّ هذا، وما رافقَهُ من تسريباتٍ متعمَّدةٍ لتفاصيلِ التحقيقاتِ إلى وسائلِ الإعلامِ، وترويجِ رواياتٍ مفبركةٍ وأخبارٍ مختلقةٍ، يشكِّلُ مسارًا خطيرًا يضعُ السلطةَ وبعضَ أجهزتِها أمامَ المساءلةِ حولَ خلفياتِ هذه الممارسةِ وأهدافِها، ومدى خضوعِها للضغوطِ والتدخُّلاتِ الخارجيةِ، كما قالَ عضوُ كتلةِ الوفاءِ للمقاومةِ النائب حسين الحاجّ حسن، الذي حذَّرَ من أنَّ استمرارَ هذه الممارساتِ يجعلُ السلطةَ في موقعِ المعتديةِ على شعبِها، ويضربُ الثقةَ بالمؤسساتِ المعنيةِ بصونِ الحقوقِ وحفظِ الأمنِ والسلمِ الأهليِّ والاستقرارِ.

فأينَ الحكمةُ من مثلِ هكذا ممارساتٍ؟ وعلامَ يراهنُ هؤلاءِ؟ وهلْ هم قادرونَ على تحمُّلِ تداعياتِ هذا النهجِ الخطيرِ وكلِّ ما ينتجُ عن الإصرارِ عليهِ؟

أمْ يريدونَ الوطنَ على شاكلةِ النشيدِ الوطنيِّ المتكسِّرِ على شاشتِهم، أو الـ«كيباه» الإسرائيليةِ التي يرفعونَها بدلًا من العلمِ اللبنانيِّ، عنوانًا لاحتفالهم في عيدِ الاستقلالِ؟

في المنطقةِ، يرتفعُ صراخُ أسيادِهم مع ترنُّحِ مشروعِهم الذي يخنقُهُ الوقتُ من مضيقِ هرمز إلى بابِ المندب. وقد عاجلَتهُ ايرانُ بالإعلانِ أنَّ تحرُّكاتِ العدوِّ ستؤدِّي إلى تغييرٍ في عقيدتها الدفاعيةِ، كما قالَ قائدُ حرسِها الثوريِّ الإسلامي ، اللواء أحمد وحيدي..

المصدر: موقع المنار