روسيا: مشاركة كالاس في المحادثات بشأن أوكرانيا ستؤدي إلى انهيارها

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا ​زاخاروفا اليوم الجمعة إن مشاركة ‌كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في أي مفاوضات مستقبلية محتملة ​مع موسكو بشأن أوكرانيا ستؤدي ​إلى انهيار المفاوضات.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية بموسكو إن كالاس ليست الشخص المناسب على الإطلاق للمشاركة في مثل هذه ​المحادثات، ​وسردت سلسلة ⁠طويلة من التصريحات التي قالت إنها تُظهر موقف ​المسؤولة الأوروبية المناهض لروسيا.

وذكرت كالاس هذا ⁠الشهر أن روسيا لا تملك الحق ​في تحديد من يمثل الاتحاد ​الأوروبي في محادثات السلام الروسية الأوكرانية، مضيفة أنها تعلم بأن موسكو لا تريدها في ​المفاوضات، لكنها تتحدث نيابة عن ​كل الدول الأعضاء في التكتل، وعددها 27، وليس ‌بصفتها ⁠الشخصية.

المصدر: رويترز