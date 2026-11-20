اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الجمعة إن مشاركة كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في أي مفاوضات مستقبلية محتملة مع موسكو بشأن أوكرانيا ستؤدي إلى انهيار المفاوضات.
وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية بموسكو إن كالاس ليست الشخص المناسب على الإطلاق للمشاركة في مثل هذه المحادثات، وسردت سلسلة طويلة من التصريحات التي قالت إنها تُظهر موقف المسؤولة الأوروبية المناهض لروسيا.
وذكرت كالاس هذا الشهر أن روسيا لا تملك الحق في تحديد من يمثل الاتحاد الأوروبي في محادثات السلام الروسية الأوكرانية، مضيفة أنها تعلم بأن موسكو لا تريدها في المفاوضات، لكنها تتحدث نيابة عن كل الدول الأعضاء في التكتل، وعددها 27، وليس بصفتها الشخصية.
المصدر: رويترز