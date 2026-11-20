علماء الفلك يرصدون لأول مرة اندماجا نادرا بين نجم عملاق وآخر أصغر

رصد علماء الفلك نجما ضخما يحتضر تبلغ كتلته سبعة أمثال كتلة الشمس وسطوعه أكثر منها بنحو 18 ألف مرة وهو يبتلع نجما أصغر مرافقا له في عملية اندماج نجمي ​لم يسبق للعلماء أن شهدوا مثيلا لها.

وحدثت عملية الاندماج بين النجمين المرتبطين بقوة الجاذبية، فيما ‌يعرف بالنظام النجمي الثنائي، إذ تمدد النجم الأكبر بشدة خلال مراحله الأخيرة ليتحول إلى ما يعرف بالعملاق الفائق المنتفخ، فابتلع النجم الأصغر ليتحولا إلى نجم واحد.

ووقع هذا الحدث الكوني على بعد نحو 2.5 مليون سنة ضوئية من الأرض عند أطراف مجرة أندروميدا، ​إحدى أقرب المجرات المجاورة لدرب التبانة. والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة واحدة ​وتبلغ نحو 9.5 تريليون كيلومتر.

وتمكن الباحثون من رصد علامات الابتلاع الوشيك قبل نحو ثلاث ⁠سنوات من وقوعه، ثم تابعوا عملية الاندماج وهي تتكشف خطوة بخطوة.

وقال فيراج كارامبيلكار، الباحث في مرحلة ما بعد ​الدكتوراه وزميل هابل التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في جامعة كولومبيا بنيويورك، والذي قاد إجراء الدراسة المنشورة في ​دورية (نيتشر) “توجد نظريات منذ عقود عديدة حول ابتلاع النجوم العملاقة لنجومها المرافقة”.

وتابع قائلا “فهم نتائج هذه العملية له آثار مهمة في تفسير مجموعة واسعة من الأنظمة التي نراها اليوم في الكون”.

وأضاف “يوفر النظام الذي تتناوله هذه الدراسة أول رصد مباشر لهذه العملية أثناء حدوثها، وهي ​المرة الأولى التي يُضبط فيها نجم عملاق متلبسا بابتلاع نجمه المرافق”.

ويمكن للنجوم الضخمة قرب نهاية عمرها أن تنتفخ ​مع نفاد الوقود من نواتها وانكماشها، في حين تدفع الحرارة الداخلية طبقاتها الخارجية إلى التمدد.

وبلغ قطر النجم الأكبر في هذه الدراسة ‌350 ⁠ضعف قطر الشمس، بينما كان قطر النجم الأصغر يعادل نحو 70 بالمئة من قطر الشمس، وكان يدور حول رفيقه على مسافة تقارب المسافة بين المريخ والشمس قبل أن يبتلعه تمدد النجم الأكبر.

ورصد الباحثون ازديادا في سطوع النجمين في عام 2018، ثم بدأ النجم الأصغر في الانجذاب تدريجيا نحو نواة النجم الأكبر على مدى السنوات السبع ​التالية.

وبحلول أواخر 2025، اندمج النجم ​الأصغر أخيرا مع نواة ⁠النجم الأكبر، مما أدى إلى انفجار بلغت درجة سطوعه مليون ضعف سطوع الشمس وهو حدث وصفه كارامبيلكار بأنه “تحقق التوحيد”.

وقال “هذا التصادم العنيف فجر قنبلة داخل النجم وأنتج فورة سطوع ​رصدناها”.

ورصد الباحثون النجمين أولا باستخدام بيانات تلسكوب (وينتر) العامل بالأشعة تحت الحمراء في مرصد ​بالومار بولاية كاليفورنيا ⁠وتلسكوب (نيووايز) الفضائي التابع لناسا.

ثم تابعوا تطور الأحداث باستخدام تلسكوبي (سفيريكس) و(جيمس ويب) من الفضاء إلى جانب عدد من المراصد الأرضية.

وقال الباحثون إن النجم الأكبر كان يقترب من نهاية عمره، لكن عملية الاندماج ربما أفضت إلى نجم حصل على فرصة ⁠جديدة للحياة.

وأطلق ​الباحثون على النجم الناتج عن الاندماج لقب (باو)، تيمنا باسم فطائر ​الباو المطهوة على البخار المشهورة في المطبخ الصيني.

المصدر: رويترز