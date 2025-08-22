الجمعة   
   22 08 2025   
   28 صفر 1447   
   بيروت 11:15
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    عدد من الشهداء والجرحى بمجزرة جديدة جراء استهداف مدفعية العدو الإسرائيلي للنازحين في شمال شرق حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة