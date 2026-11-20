حاكم مصرف لبنان يبحث في واشنطن مع مسؤول في صندوق النقد في سبل تسريع الاتفاق والإصلاحات المصرفية

قام حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بسلسلة من اللقاءات في واشنطن مع مسؤولين اميركيين في وزارة المالية، كما التقى المدير التنفيذي لدى صندوق النقد الدولي الممثّل للدول العربية وجزر المالديف علي الحوسني.



وتناول اللقاء وفق بيان عن مصرف لبنان” سبل إحراز تقدم في المباحثات الجارية بين لبنان وصندوق النقد الدولي، والتوافق على الأحكام الرئيسية لقوانين الإصلاح المصرفي قيد البحث، والتي يشارك مصرف لبنان في مناقشتها.



وقد اتسم اللقاء بأجواء ودّية وبنّاءة، وأكّد السيد الحوسني دعمه الكامل للبنان وللجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام