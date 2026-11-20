المفتي قبلان: استقلال البلاد يُصان بالتضحيات والدولة التي لا تدافع عن حدودها ومصالحها شريكة مع المحتل

ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، أشار في قسمها السياسي إلى ذكرى الاستقلال فقال:”نعيش أيام عيد الاستقلال الوطني، ومن المهم أن نعرّف مفهوم الاستقلال، فالاستقلال هو جبهات ودفاع وطني وقرار سياسي وألفة لبنانية وتضامن قوى وشرائح وحرب إرادات، هو ذود عن الأرض، والعرض، والحدود، هو مقاومة عسكرية وديبلوماسية وسياسية وشعبية، هو إغاثة شاملة تليق بوطن تمّ انتزاعه من يد الاستعمار الفرنسي في ذلك الوقت، ومن بعدها تم خوض أخطر حروب المقاومة الشعبية لإنقاذ هذا البلد من أخطر مشروع صهيوني أمريكي وأطلسي، وصل للعاصمة بيروت، وابتلع البلد والدولة ومؤسساتها وأجهزتها وسط سلطة استسلامية ارتكبت أكبر جريمة وطنية شاملة آنذاك”.



وشدد على أن “الاستقلال اليوم يبدأ من القرار الوطني، يبدأ من جبهات الجنوب وإغاثتها، وهذا يفرض على من يمسك السلطة التنفيذية مواجهة العالم بكافة أشكال النفوذ من أجل لبنان ومصالحه السيادية الوطنية. فالاستسلام ممنوع وكذلك الفشل والتواطؤ وضرب مصالح البلد الوطنية”.



وأكّد المفتي قبلان أن “المطلوب من السلطة في هذا البلد إذا كانت تعتقد بواجب الاستقلال الوطني مواجهة الجيش الصهيوني لا أن تمنع الجيش اللبناني من الدفاع عن حدود البلد وناسه. ونفس الاستقلال الوطني يفترض بالسلطة في هذا البلد أن تكون حتماً إلى جنب المقاومة ومعها، لا عليها ولا ضدها، والمطلوب أيضاً تكريس قدرة لبنان الداخلية لا ضربها، وكذلك تأمين شروط الوحدة الوطنية لا إشعال النار فيها، ولذلك يفترض الاستقلال الوطني هنا حماية قدرات الدفاع الوطني من الاغتيال السياسي والقضائي والإعلامي، لا تحويل السياسة والقضاء والإعلام إلى خادم أو عنصر مستميت لمشاريع تل أبيب والجيش الصهيوني. واللحظة مصيرية لحماية لبنان ووحدته وتضامنه، لا لحرقه وتمزيقه وضربه بصواريخ الفتن ونار الإعلام المتصهين المدعوم والمحمي بشدة”.



وأضاف:”هنا أحب أن أؤكّد وأذكّر أن استقلال البلاد إنما يصان بالدماء والتضحيات، لا بالصراخ الفارغ، ووطن بلا مدافعين عنه وطن بلا سيادة، وسلطة تمنع جيشها من الدفاع عن وطنه إنما هي سلطة تضع وطنها بيد المحتل، وأن تكون مستقلاً معناه أن يكون مفتاح باب دارك بيدك، لا بيد أعدائك وخصومك”، مشدداً على أننا “لن نقبل بما دون الاستقلال، ولا يوجد استقلال في هذه الدنيا بلا ثمن وطني، إلا عند هذه السلطة التنفيذية الحالية، التي لا تكتفي بمنع الجيش في الدفاع عن وطنه، بل تريد الخلاص من المقاومة التاريخية والشعبية التي استردت لبنان وما زالت تحمي وجوده واستقلاله بأعظم تضحيات وأكبر أثمان ليس لها سابق في تاريخ المواجهات الإقليمية والدولية”.



واعتبر المفتي قبلان أن “الاستقلال الحقيقي يبدأ بصنع القرار الوطني في داخل لبنان، وليس من خلال تنفيذ اللوائح الخارجية والملحق السري لكواليس اتفاق الإطار العار الذي حوّل أمن لبنان إلى صفقة لصالح تل أبيب التي تجيد ضرب بنية القرار الوطني والاستقلال اللبناني لصالحها. والدولة التي لا تحمي مواطنيها وحدودها خائنة، والدولة التي لا تريد أن تدافع عن حدودها ومصالحها هي شريك مع المحتل، الاستقلال أن تملك سلاحك وتستعمله في وجه عدو وطنك، وأن تستميت بالدفاع على جبهات بلدك، لا أن تتحوّل خصماً عنيداً لمن يدافع عن وطنك تنفيذاً لالتزامات شخصية تتعارض مع صميم استقلال لبنان ووحدة لبنان وكرامة شعبه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام