الأسهم العالمية تسجّل أطول سلسلة خسائر لها منذ عام 2023



سجلت الأسهم العالمية أطول سلسلة خسائر لها منذ عام 2023 مع هبوط موجة تداول الذكاء الاصطناعي، مما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل سندات الخزانة الأميركية.

وتراجع مؤشر “إم إس سي آي أول كانتري وورلد”، وهو مقياس للأسهم العالمية بنسبة 0.6%، الجمعة، ليمدد خسائره إلى اليوم السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة تراجع منذ أيلول 2023، بحسب ما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.

وانخفض مؤشر “إم إس سي آي” لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 3.4% متجهاً نحو تسجيل أسوأ أسبوع له منذ آذار 2020، في حين وسّع نظيره للأسواق الناشئة خسائره من ذروته في حزيران إلى 20%.

وهبط سهم شركة “أنثروبيك” بنسبة 4.7% في تداولات ما بعد الإغلاق إلى 92.60 دولاراً، متراجعاً إلى ما دون أدنى مستوى سجله خلال ظهوره الأول، الخميس، عقب إتمام أكبر طرح عام أولي في العالم.

ولم ينجح الإدراج في تبديد الشكوك الأوسع نطاقاً حيال تداول الذكاء الاصطناعي، إذ تساءل المستثمرون عما إذا كانت العوائد ستبرر المبالغ الطائلة التي تُنفق وتُقترض لتمويل الطفرة التي ساعدت الأسهم حول العالم على بلوغ مستويات قياسية.

وبحسب تقرير “بلومبيرغ”، دفع تدهور المعنويات تجاه الأسهم المستثمرين نحو ملاذ السندات الآمن، حيث انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار أربع نقاط أساس إلى 5.01%.

وتراجع مؤشر بلومبيرغ للدولار بنسبة 0.1% بعدما صعد، أمس، إلى أعلى مستوى له منذ نيسان 2025، وحقق كل من الين والفرنك السويسري – وهما عملتان تقليديتان للملاذ الآمن – مكاسب أمام العملة الأميركية.

وهبطت العقود الآجلة لمؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 0.5%، متجهة نحو مزيد من الخسائر للمؤشر الأميركي القياسي الذي سجل أطول سلسلة تراجع له منذ عام 2024.

وانخفضت عقود مؤشر “ناسداك 100” بنسبة 1%، بعدما أغلق المؤشر الأساسي عند أدنى مستوى له منذ نيسان.

وفي آسيا، انخفض مؤشر الأسهم التايواني بنسبة 6.2% وتراجع مؤشر كوريا الجنوبية بنسبة 5.2%، إذ تحمّل اثنان من أبرز المؤشرات المرتبطة بتداول الذكاء الاصطناعي في المنطقة وطأة موجة البيع، وهبط مؤشر “نيكي 225” الياباني بنسبة 5.1%.

المصدر: الاقتصادية