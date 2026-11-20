ترامب يقيل مدير الأمن الإلكتروني بعد الأعطال التقنية

أكد مصدر مقرّب من البيت الأبيض أنّه جرت إقالة شون ​كيرنكروس مدير الأمن الإلكتروني الوطني في البيت الأبيض ‌من منصبه، وذلك بعد أعطال تقنية شهدتها قطاعات الطيران والخدمات المصرفية وأنظمة الأمن القومي في الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية.

وكان ​كيرنكروس يتولى الإشراف على سياسة واستراتيجية الأمن الإلكتروني ​في جميع مؤسسات الحكومة الاتحادية. ووفقا للمصدر، ⁠ستتولى كيرستن ديفيز كبيرة مسؤولي قطاع المعلومات في وزارة ​الدفاع المنصب بشكل مؤقت.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المصدر قوله: «لقد أيد الرئيس بشكل كامل قرار إقالة شون كيرنكروس من منصبه».

وشهدت الولايات المتحدة خلال الأسبوع ​الماضي سلسلة من الأعطال التقنية، شملت توقفاً لحركة ​الطيران على مستوى البلاد، وعطلاً في خدمات البريد الإلكتروني التابعة لشركة ‌«مايكروسوفت»، ⁠بالإضافة إلى اضطراب مؤقت في شبكة وكالة الأمن القومي الأميركية.

وتعرضت إدارة ترامب لانتقادات بشأن طريقة تعاملها مع هذه الأعطال. وفي هذا السياق، قال مسؤول استخباراتي أميركي ​كبير ​إن الاضطرابات ⁠التي طالت الأنظمة الحيوية خلال الأسبوع الماضي نجمت عن أعطال تقنية منفصلة مرتبطة ​بأعمال صيانة وتغييرات فنية، وليست هجوماً منسقاً ​أو ⁠مدعوماً من دولة أخرى.

وكان كيرنكروس يشغل منصباً تنفيذياً في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري قبل توليه مهام مدير الأمن ⁠الإلكتروني. ​وسيتطلب تعيين خليفة له الحصول ​على مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي، الذي ستنتقل السيطرة عليه للحزب الديمقراطي بدءاً ​من كانون الثاني المقبل.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام