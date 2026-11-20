مجمع ناصر الطبي: تسجيل 322 حالة تشوه خلقي بين المواليد خلال عام 2023 بزيادة 75% مقارنة بعام 2022 فيما سجلت وزارة الصحة 260 حالة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024