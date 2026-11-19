بيان إدانة واستنكار حقوقي صادر عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن بشأن استهداف النظام السعودي للمدنيين في إب وتعز والمخا وهيجة العبد

تدين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات وأقواها، الجرائم الوحشية الجديدة التي ارتكبها طيران العدو السعودي، في تصعيد إجرامي خطير يستهدف بيوت الله، وبيوت الآمنين، وأجساد الأطفال والنساء.

في محافظة إب – مديرية السبرة – قرية الطلاحي، شن طيران العدو السعودي غارات وحشية دمّرت مسجداً وعدداً من المنازل والسيارات بشكل كلي في جريمة تستهدف المُقدَّسات والمدنيين العُزَّل،وكانت الحصيلة الأولية 3 شهداء مدنيين بينهم طفل، و 5 جرحى بينهم امرأة وطفلان.

وفي محافظة تعز – مديرية التعزية – مفرق ماوية، استهدفت غارة لطيران العدو السعودي منازل المواطنين، فارتقت فتاة شهيدة، وأُصيبت والدتها.

إن الحقيقة التي يجب أن يعرفها العالم كله اليوم هي: إن العدو السعودي هو مَن يستهدف مُقدَّسات الأمَّة، هو مَن يدمّر المساجد، هو مَن يقصف بيوت الله، هو مَن يقتل المصلين والأطفال والنساء.

وهذه الجريمة في إب تسقط كل ادعاءات النظام السعودي المُضللة والكاذبة، بشأن استهداف اليمن لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

فمَن يدمِّر مساجد اليمن، ويقصف بيوت الله في إب وتعز وصعدة، لا يحق له أن يدّعي أنه حامي الحرمين، ولا يحق له أن يتهم غيره باستهداف المُقدَّسات.

اليمن لم ولن يستهدف مكة ولا المدينة، اليمن يدافع عن المُقدَّسات الاسلامية، ويدافع نفسه، بينما النظام السعودي هو مَن يُدنّس المُقدَّسات بأفعاله، وهو مَن يحوِّل الحرم إلى غطاء لجرائمه، وبيوت الله في اليمن إلى أهداف لطائراته.

إن استهداف المساجد هو جريمة حرب مُكتملة الأركان، وانتهاك صارخ لكل اتفاقيات جنيف، ولكل القيم الدينية والأخلاقية، ولكل حرمة لله ولرسوله.

إن مَن يقصف مسجداً في قرية الطلاحي، لا يمكن أن يكون حامياً للإسلام، بل هو عدو للإسلام وللأمة كلها، مهما رفع من شعاراتٍ كاذبةٍ.

إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بإدانة دولية عاجلة لاستهداف المساجد والمدنيين في إب وتعز، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جرائم استهداف المقدسات، ومُحاسبة مُرتكبيها.

نحمِّل النظام السعودي المسؤولية الجنائية الكاملة عن تدمير المساجد وقتل المدنيين، وندعو منظمة التعاون الإسلامي،ومشيخة الأزهر، وعلماء الأمة، وكل أحرار العالم، إلى إدانة هذا الانتهاك الصارخ لحرمة بيوت الله، وفضح أكذوبة حماية الحرمين.

ندعو الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى التحرُّك الفوري لحماية المدنيين والمُقدَّسات في اليمن.

إن دماء الشهداء في إب و تعز، وأنقاض المسجد في إب، ستبقى شاهدةً على إجرام العدو، وعلى كذب ادعاءاته، ولن تسقط بالتقادُم.

الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والخزي والعار لمن يُدمِّر بيوت الله ويدّعي حماية الحرمين.

كما صدر بيان آخر إدانة واستنكار حقوقي عاجل صادر عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن مجازر العدو السعودي في إب وتعز – المخا وهيجة العبد

تدين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات وأقواها، المجازر الوحشية المتصاعدة التي ارتكبها طيران العدو السعودي اليوم، في يوم دموي جديد يضاف إلى سجل إجرامه الأسود بحق الشعب اليمني.

ففي محافظة إب – مديرية السبرة – قرية الطلاحي:

دمّر طيران العدو السعودي مسجداً وعدداً من المنازل والسيارات بشكل كلي في استهداف مباشر لبيت من بيوت الله ولمنازل الآمنين.

وفي محافظة تعز – مديرية التعزية – مفرق ماوية:

استهدف طيران العدو منازل المواطنين، فارتقت فتاة شهيدة وأُصيبت والدتها.

وفي محافظة تعز – المخا – استهدف لوكندة: ارتكب فيها طيران العدو مجزرة مروعة، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 8 شهداء وعدد آخر من الجرحى، في حصيلة غير نهائية جراء القصف الوحشي على المدنيين.

وفي محافظة تعز – مديرية الشمايتين – منطقة هيجة العبد: استهدف طيران العدو السعودي المدنيين، فارتقى 5 شهداء و4 جرحى في جريمة جديدة تستهدف الطرقات والقرى الآمنة.

إنها أربع مجازر خلال 24 ساعة في محافظتين، تستهدف المساجد والمنازل والطرقات، وتقتل الفتيات والأطفال والنساء والرجال، دون أي تمييز.

والحقيقة التي يجب أن يعرفها العالم كله اليوم هي: إن العدو السعودي هو من يستهدف مقدسات الأمة، هو من يدمّر المساجد، هو من يقصف بيوت الله، هو من يقتل المدنيين في المخا وهيجة العبد.

وهذه الجرائم تسقط كل ادعاءات النظام السعودي المضللة والكاذبة، بشأن استهداف اليمن لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

فمن يدمّر مساجد اليمن، ويقصف بيوت الله في إب، ويقتل 8 شهداء في المخا، و5 شهداء في هيجة العبد، لا يحق له أن يدّعي أنه حامي الحرمين.

اليمن لم يستهدف مكة ولا المدينة، اليمن يدافع عن نفسه، بينما النظام السعودي هو من يدنّس المقدسات بأفعاله، وهو من يحوّل الحرم إلى غطاء لجرائمه، وبيوت الله في اليمن إلى أهداف لطائراته.

من يدمّر مساجد اليمن.. لا يحمي حرم الله

إن استهداف المساجد والمدنيين هو جريمة حرب مكتملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف، ولكل القوانين الدولية والإنسانية، ولكل القيم الدينية والأخلاقية.

إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بإدانة دولية عاجلة وفورية لمجازر إب وتعز، المخا وهيجة العبد،وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه المجازر، ومحاسبة مرتكبيها.

نحمِّل النظام السعودي المسؤولية الجنائية الكاملة عن استهداف المساجد والمدنيين، وندعو منظمة التعاون الإسلامي، وعلماء الأمة، وكل أحرار العالم، إلى إدانة استهداف بيوت الله، وفضح أكذوبة حماية الحرمين.

ندعو الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى التحرك الفوري لحماية المدنيين اليمنيين، ووقف الغارات الوحشية.

إن دماء شهداء المخا وهيجة العبد، وأنقاض المسجد في إب، ودم الفتاة الشهيدة في ماوية، ستبقى شاهدة على إجرام العدو، وعلى كذب ادعاءاته، ولن تسقط بالتقادم.

الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والخزي والعار للقتلة.