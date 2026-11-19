ترامب: سننتظر لنرى ما سيحدث في الصراع مع إيران بعد الأول من كانون الثاني/ يناير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تعليقات بثت اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة “سترى ما سيحدث” في صراعها مع إيران بعد الأول من كانون الثاني/يناير، من دون أن يوضح القصد من هذا التاريخ.

وقال ترامب ​لقناة فوكس نيوز أثناء زيارته للصين “سيبدأ عام جديد قريبا، وسنرى ما سيحدث ​بعد الأول من يناير. لكنهم كانوا عدائيين”.

وجاءت تعليقات ترامب خلال ⁠مقابلة سئل فيها عن تقرير بثته شبكة (سي.إن.إن) هذا الأسبوع التي زعمت فيه أن إيران ​تخطط لتفجير “قنبلة قذرة” في واشنطن. وتستخدم القنبلة القذرة متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة. وهو امر نفته ايران عبر كبار مسؤوليها.

وبدا ​أنه يقلل من خطورة هذا التهديد، إذ قال “لا أعتقد ذلك” عندما سئل عما إذا كان ينبغي لسكان العاصمة أن يشعروا بالقلق، لكنه أضاف أن هناك مؤشرات على أن إيران “تدرس” امتلاك ​أسلحة بيولوجية أو كيميائية، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقال ترامب “هناك ​مؤشرات على أن إيران تدرس امتلاك الغازات والأسلحة البيولوجية، لأننا أوقفنا برنامجها النووي. فالنووي أصعب ‌بكثير. وهم ⁠يدرسون الغازات و… الأسلحة البيولوجية، وهي أمور غير جيدة، وأشياء أخرى”.

. ووصف المتحدث باسم الوزارة تقرير (سي.إن.إن) يوم الثلاثاء بأنه “لا أساس له”.

وعندما ​سئل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الأربعاء عن تقرير (سي.إن.إن)، قال إنه لا يعتقد أن هناك تهديدا ​وشيكا يستهدف العاصمة الأمريكية.

المصدر: رويترز