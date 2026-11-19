الجيش اللبناني: 53 موقوفاً من بينهم 45 سوريا دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان انه “بتاريخ 18/11/2026، وعلى اثر إشكال حصل بين عدد من المواطنين في بلدة الكويخات – عكار، توجهت وحدة من الجيش إلى البلدة وعملت على فضه، ونفذت عمليات دهم بحثاً عن المتورطين فيه وأوقفت بنتيجتها المواطنين (م.ع.س.) و(م.س)، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.

كما نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في بيروت وجبل لبنان والشمال، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة تهريب الأشخاص، وأوقفت بنتيجتها 8 مواطنين و45 سورياً وفقًا لما يلي:

• توقيف المواطنين: (ف.ز.)، (ز.ر.)، (ج.م.)، (ع.ب.)، (ح.ا.)، في منطقتَي الشياح والرحاب – قضاء بعبدا لحيازتهم مسدسات حربية.

• توقيف المواطنَين (ا.ع.) و(م.د.) في منطقتَي دوار أبو علي والقبة – طرابلس لحيازتهما مسدسَين حربيَّين.

• توقيف المواطن (ع.ط.) في بلدة ببنين – قضاء عكار لحيازته مسدسًا حربيًّا.

• توقيف 45 سوريًّا عند حاجز شدرا – عكار، وفي مناطق: وادي خالد وبني صخر والعبودية – قضاء عكار، لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتجولهم من دون أوراق قانونية.

سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.