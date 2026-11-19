«رويترز» تنشر مشاهد لإصابة برج صندوق الاستثمارات العامة في الرياض

أظهرت مشاهد نشرتها وكالة «رويترز» تعرّض برج صندوق الاستثمارات العامة في العاصمة السعودية الرياض لإصابة مباشرة.

وأفاد شهود عيان لوكالة «فرانس برس» بأنّ برج صندوق الاستثمارات العامة في العاصمة السعودية الرياض تضرّر، الخميس، بالتزامن مع إعلان السعودية تعرّضها لهجمات جديدة قالت إنّ القوات المسلّحة اليمنية شنّتها.

وقال أحد الشهود، الذي طلب عدم الكشف عن هويّته، إنّ «واجهة المبنى تضرّرت في عدّة طوابق، وتحطّمت النوافذ». وأكّد مصدران آخران للوكالة وقوع الأضرار في البرج الذي يضمّ المقرّ الرئيسي لصندوق الثروة السيادي السعودي.

وكان صحافيون من «فرانس برس» في الرياض قد أفادوا بسماع دويّ انفجار قوي في الساعات الأولى من صباح الخميس. وفي التوقيت نفسه تقريباً، أصدرت سلطات الدفاع المدني تحذيراً من «خطر محتمل»، ثم أعلنت زواله بعد دقائق.

ويتألّف البرج من 80 طابقاً ويبلغ ارتفاعه 385 متراً، وهو أطول مبنى في الحيّ المالي بالرياض. ويبرز البرج في مركز الملك عبد الله المالي، الذي يُعدّ واجهة للطموحات الاقتصادية السعودية.

ويضمّ الحيّ، الذي يتميّز بناطحات سحاب ضخمة ومتاجر فاخرة ومساحات خضراء، المقرّ الرئيسي لسوق الأسهم السعودية، إلى جانب شركات متعدّدة الجنسيات، منها «غولدمان ساكس».

ويرأس صندوق الاستثمارات العامة وليّ العهد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية. ويُعدّ الصندوق من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ يدير أصولاً تتجاوز قيمتها 900 مليار دولار. وهو إحدى الأدوات الرئيسية لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط، وهي خطط باتت مهدّدة بفعل التصعيد الأخير.

المصدر: موقع المنار