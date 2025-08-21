لبنان

لقاء القوى والأحزاب استنكر الخطوة الخطرة التي أقدمت عليها الحكومة اللبنانيّة بإطلاق مستوطن صهيوني



شجب “لقاء القوى والأحزاب القوميّة”، في بيان، “الخطوة الخطرة التي أقدمت عليها الحكومة اللبنانيّة بإطلاق أحد المستوطنين الصهاينة، في وقت ما زال عشرات الأسرى اللبنانيّين يقبعون في سجون الاحتلال، ويتعرّضون لأبشع صنوف التعذيب والانتهاك”.

أضاف البيان: “إنّ هذه الخطوة غير المبرّرة تشكّل تفريطًا بحقوق لبنان وسيادته وبمعاناة أسرانا، وإهدارًا لورقة قوّة ثمينة كانت بيد الدولة اللبنانيّة يمكن أن تُستثمر في معركة تحرير الأسرى واستعادة الحقوق. فكيف للحكومة أن تبادر إلى إطلاق سراح أحد أبناء العدوّ، بينما تعجز عن المطالبة الجادّة والإلزاميّة بحرّيّة أسرى لبنان الذين ضحّوا في مواجهة الاحتلال الذي يحتلّ جزءًا من أراضي لبنان؟”.

وتابع: “إنّ لقاء القوى والأحزاب القوميّة يعتبر أنّ ما جرى يمسّ كرامة لبنان وشعبه، ويضع علامات استفهام كبرى حول التزام الحكومة بالمسؤوليّة الوطنيّة. ويحذّر من أنّ مثل هذه السياسات الرخوة لا تخدم إلّا العدوّ الصهيوني ومصالحه، وتضرّ بموقع لبنان ودوره في الصراع”.

وأكد اللقاء، أن قوّة لبنان الحقيقيّة تكمن في تمسّكه بحقوقه، وأنّ أيّ تفريط بهذه الحقوق هو خيانة لتضحيات الشهداء ومعاناة الأسرى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام