عاجل

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد استقبل في مكتب الكتلة مستشار فخامة رئيس الجمهورية اندريه رحال وجرى عرض لفهم مجريات الأمور ومواقف المعنيين ازائها