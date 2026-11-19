قال البرلمان الأوروبي اليوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي والبرلمان اتفقا على تأجيل القواعد التي تلزم مستوردي النفط والغاز والفحم بالإبلاغ عن انبعاثات الميثان لمدة عامين، وذلك بسبب الاضطرابات الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.
يتجاوز التأجيل لمدة عامين المدة الواردة في مقترح قدمته المفوضية الأوروبية في أكتوبر تشرين الأول بتأجيل قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بانبعاثات الميثان من واردات النفط والغاز لمدة عام واحد، وذلك بعد ضغوط من حكومات منها فرنسا والولايات المتحدة.
وكان من المقرر أن تدخل القواعد حيز التنفيذ في أول يناير كانون الثاني 2027، لكن البرلمان الأوروبي أشار إلى أنه جرى الاتفاق على أن يكون تاريخ البدء هو أول يناير كانون الثاني 2029.
والميثان ثاني أكبر مساهم في تغير المناخ بعد ثاني أكسيد الكربون. وهو أقوى بكثير من ثاني أكسيد الكربون على المدى القصير ويتحلل في الغلاف الجوي بسرعة أكبر بكثير، لذا فإن خفضه يمكن أن يكون له تأثير سريع فيما يتعلق بالحد من الاحتباس الحراري.
المصدر: رويترز