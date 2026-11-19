الاتحاد الأوروبي والبرلمان يتفقان على تأجيل تطبيق لائحة الميثان لعامين

قال البرلمان الأوروبي اليوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي والبرلمان ​اتفقا على تأجيل القواعد التي تلزم ‌مستوردي النفط والغاز والفحم بالإبلاغ عن انبعاثات الميثان لمدة عامين، وذلك بسبب الاضطرابات ​الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ​ضد إيران.

يتجاوز التأجيل لمدة عامين المدة ⁠الواردة في مقترح قدمته المفوضية الأوروبية ​في أكتوبر تشرين الأول بتأجيل قواعد ​الاتحاد الأوروبي المتعلقة بانبعاثات الميثان من واردات النفط والغاز لمدة عام واحد، وذلك بعد ضغوط ​من حكومات منها فرنسا والولايات المتحدة.

وكان ​من المقرر أن تدخل القواعد حيز التنفيذ في ‌أول ⁠يناير كانون الثاني 2027، لكن البرلمان الأوروبي أشار إلى أنه جرى الاتفاق على أن يكون تاريخ البدء هو ​أول يناير ​كانون ⁠الثاني 2029.

والميثان ثاني أكبر مساهم في تغير المناخ بعد ثاني ​أكسيد الكربون. وهو أقوى بكثير ​من ⁠ثاني أكسيد الكربون على المدى القصير ويتحلل في الغلاف الجوي بسرعة أكبر ⁠بكثير، ​لذا فإن خفضه يمكن ​أن يكون له تأثير سريع فيما يتعلق بالحد ​من الاحتباس الحراري.

المصدر: رويترز