ماسك يشعر “بحماقة” إزاء إنفاقه على الجمهوريين بانتخابات التجديد النصفي بعد هزائمهم

قال إيلون ماسك أمس الأربعاء إنه يشعر “بالحماقة الشديدة” إزاء الأموال التي ​أنفقها على انتخابات التجديد النصفي في الولايات ‌المتحدة هذا العام وانتهت بتكبد الجمهوريين خسائر كبيرة.

وأنفق الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، وهو أغنى ​رجل في العالم، ما يقرب من نصف ​مليار دولار لدعم المرشحين الجمهوريين والحفاظ على ⁠ولاية تكساس في يد الجمهوريين، حيث يوجد ​مقر تسلا لصناعة السيارات وشركة سبيس إكس ​المتخصصة في الصواريخ والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى مشروع مشترك مخطط له بين الشركتين لتصنيع رقائق إلكترونية.

وتبددت تلك الرهانات ​الانتخابية بعد أن أسفرت الانتخابات عن سيطرة ​الديمقراطيين على الكونغرس بمجلسيه وهزمت الديمقراطية جينا هينوغوسا الجمهوري ‌غريغ ⁠أبوت في سباق انتخابات حاكم ولاية تكساس، في صفعة قوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحليف المقرب من ماسك.

وقال ماسك، في كلمة ألقاها ​عبر الفيديو ​خلال قمة (ديل ⁠بوك) التي نظمتها صحيفة نيويورك تايمز أمس الأربعاء “أشعر بالحماقة الشديدة لأنني ​أنفقت كل هذا المال دون أن ​أرى ⁠نتائج تذكر”.

وأضاف أن أداء المرشحين الجمهوريين ربما كان أسوأ بدون هذا الإنفاق، لكنه قال إن النتيجة ⁠أظهرت ​أن أموال الحملات وحدها ​لا يمكنها حسم الانتخابات.

وقال “ربما لو كان بإمكاني إعادة الزمن إلى ​الوراء، لأنفقت أموالا أقل”

المصدر: رويترز