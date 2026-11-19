إصابة سيدة بنيران الاحتلال مع تجدد الخروقات في غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال إطلاق النار والقصف والتوغلات العسكرية في عدة مناطق، ما أسفر عن إصابة سيدة شرقي مدينة حمد شمالي خانيونس، جنوبي القطاع.

وأفاد مراسلنا بإصابة سيدة، اليوم الخميس، بنيران قوات الاحتلال شرقي مدينة حمد شمالي خانيونس، فيما تواصلت عمليات إطلاق النار المكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي المدينة باتجاه مناطق وسطها وغربها. كما أطلقت آليات الاحتلال النار شمال شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تراجعت فيه قوات الاحتلال عن شمال المحافظة الوسطى بعدما أعلنت أمس شن عسكري محيط شارع صلاح الدين يستهدف مناطق شمال غربي مخيم البريج وشمال شرقي مخيم النصيرات، ويشمل ثلاثة بلوكات سكنية، في خطوة تهدد حياة آلاف النازحين المقيمين في المنطقة ومراكز الإيواء المحيطة بها.

وحذر المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، مساء الأربعاء، من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية في المحافظة الوسطى، مؤكدا أنها تهدد حياة أكثر من خمسة آلاف نازح داخل ستة مراكز إيواء، وتنذر بموجات نزوح قسري جديدة، في ظل انعدام الأماكن الآمنة والمراكز البديلة التي يمكن أن تستوعبهم.

وقال بصل، في حديث لوكالة “صفا”، إن “العملية العسكرية” الإسرائيلية الجارية غرب ما يعرف بـ”الخط الأصفر” في المحافظة الوسطى تطال مناطق تضم ستة مراكز إيواء، يقيم فيها 5260 شخصا، إلى جانب نازحين في مراكز ومناطق أخرى محيطة بالمنطقة المستهدفة.

وأوضح أن العائلات النازحة تعيش حالة من الخوف والذعر جراء العمليات العسكرية، محذرا من أن استمرارها قد يدفع مزيدا من المواطنين إلى النزوح، دون توفر أماكن آمنة أو مراكز إيواء بديلة تستوعبهم. وأضاف أن العائلات قد تضطر إلى قضاء ليلتها في الشوارع دون مأوى يحميها من البرد والظروف الجوية القاسية، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وحذر بصل من أن استمرار التوغلات العسكرية في أطراف المحافظة الوسطى قد يمهد لتوسعها نحو مناطق أخرى داخل المدن، بما يدفع المواطنين إلى النزوح لمسافات أبعد، ويضاعف المخاطر التي تهدد حياتهم، في ظل استمرار عمليات القتل والاستهداف والتوغلات العسكرية.

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني تواجه صعوبات بالغة في تلبية نداءات الاستغاثة والاستجابة للطوارئ، نتيجة النقص الحاد في الإمكانات والمعدات والآليات، الأمر الذي يحد من قدرتها على الوصول إلى المناطق المهددة وتقديم التدخلات الإنسانية العاجلة.

ودعا بصل الوسطاء والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، وجميع الأطراف المعنية، إلى التدخل الفوري لإنهاء معاناة المواطنين في غزة، محملا “مجلس السلام” وممثله نيكولاي ملادينوف والإدارة الأمريكية مسؤولية التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، اليوم الخميس، بدء عدوان عسكرية في محيط شارع صلاح الدين وسط القطاع، في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام