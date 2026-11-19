الفوعاني يدعو إلى وقف اعتداءات الاحتلال وانسحابه ويؤيّد بقاء اليونيفيل في الجنوب

دعا رئيس الهيئة التنفيذية لحركة «أمل» مصطفى الفوعاني إلى وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وانسحابه من الأراضي اللبنانية المحتلة، وضمان عودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم. واعتبر أنّ استمرار وجود قوات اليونيفيل في الجنوب يبقى الخيار الأفضل في المرحلة المقبلة، بما يحفظ الاستقرار ويحول دون نشوء فراغ أمني أو دولي، في إطار مهمتها المنصوص عليها في القرار الدولي 1701.

وجاء كلام الفوعاني خلال إطلاق الدورة الثانية للمناظرات وفن الخطابة، التي ينظّمها مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة «أمل» عبر دائرة المنظمات الشبابية، بحضور مسؤول مكتب البلديات المركزي بسام طليس، ومسؤول مكتب الشباب والرياضة المركزي علي ياسين، وفاعليات.

وقال الفوعاني إنّ لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة مع استمرار اعتداءات الاحتلال التي تهدّد الأرض والإنسان والسيادة، مشدّداً على أنّ مواجهة العدوان تقتضي تثبيت الوحدة الوطنية وتحصين السلم الأهلي والتمسّك بحق لبنان في أرضه وسيادته وكرامة أبنائه. وحذّر من الانقسام الداخلي وتبادل الاتهامات في ظل هذه التحديات.

ووصف الجنوب اللبناني بأنّه «عنوان للكرامة الوطنية وتاريخ من الصمود والتضحيات»، مؤكّداً أنّ حقّ الأهالي في العودة إلى قراهم ومنازلهم لا يقبل المساومة، وأنّ السيادة لا تتجزّأ. وأضاف أنّ قوة لبنان تكمن في وحدة موقفه الداخلي وقدرته على حماية حقوقه الوطنية.

وتوقّف عند المواقف التي عبّر عنها الرئيس نبيه بري في الأيام الأخيرة، ولا سيما تأكيده استقلالية القرار اللبناني ورفض إخضاعه للإملاءات والضغوط، والتمسّك بالقرار الدولي 1701، ورفض إدراج اتفاق الإطار ضمن أيّ تعديلات تنتقص من الحقوق اللبنانية أو تتجاوز المرجعيات المعتمدة.

وشدّد الفوعاني على أنّ تحصين الساحة الداخلية مسؤولية وطنية مشتركة، وأنّ الاعتدال والحوار ركيزتان أساسيتان لحماية لبنان. وأكّد أنّ الحوار ضرورة لمعالجة الأزمات وصون الاستقرار مع التمسّك بالثوابت، محذّراً من تحوّل الاختلاف السياسي إلى خصومة وطنية أو مدخل للفتنة والانقسام.

ووصف العلاقة مع حزب الله بأنّها «علاقة أخوّة وتنسيق وتلاقٍ في مواجهة التحديات الوطنية والعدوان الإسرائيلي». وأشار إلى أنّ ما يجمع الطرفين من ثوابت وطنية وتاريخ من التضحيات أكبر من أن تنال منه قراءات مجتزأة أو محاولات لافتعال التباينات، مؤكّداً أنّ التواصل والتنسيق يندرجان في إطار المسؤولية الوطنية وحماية لبنان ووحدته الداخلية.

وأشار الفوعاني إلى أنّ حركة «أمل» تأسّست على فكر الإمام السيد موسى الصدر، وتواصل مسيرتها بقيادة الرئيس نبيه بري. ووصفها بأنّها مسيرة متجذّرة في وجدان الناس وتاريخهم وتضحياتهم، تتجاوز المناسبات والمواقف الظرفية.

وقال إنّ «التاريخ لا يُكتب بالحبر المأجور، والمواقف لا تُشترى بالمال، والوفاء لا تهزّه حملات منظّمة». وأكّد أنّ مواقف الحركة تشهد لهويتها، وأنّ تاريخها ملك الناس، رافضاً أن تحتاج إلى شهادات ممّن وصفهم بـ«الأقلام المأجورة» لإثبات هذه الهوية. وشدّد على أنّها ستبقى أمينة لنهج الإمام الصدر وثابتة في الدفاع عن لبنان وحقوق أبنائه ووحدته وسلمه الأهلي.

وأوضح أنّ الحركة انطلقت من وجع الناس وأحلامهم، ومن فكر الإمام القائد السيد موسى الصدر الذي جعل الإنسان قيمة الوجود وغاية النضال. وأضاف أنّها تنظر إلى الشباب بوصفهم شركاء في صناعة الحاضر وأصحاب مسؤولية في رسم ملامح المستقبل، مشيراً إلى أنّ الإمام الصدر علّمهم أنّ الوعي مدخل إلى التحرّر، وأنّ امتلاك أدوات المعرفة والحوار والتعبير ضرورة وطنية وأخلاقية.

وفي الشأن التنظيمي، أكّد الفوعاني أنّ الشباب في صلب عمل الحركة، وأنّ دورهم يتجاوز حضور المناسبات، فهم «عقل الحركة المتجدّد وطاقتها الفكرية والثقافية ورافعة حضورها الاجتماعي والوطني». واعتبر أنّ إطلاق الدورة الثانية يؤكّد أهمية الاستثمار في إعداد كوادر شابّة واعية ومثقّفة وقادرة على مواكبة التحوّلات وصناعة المستقبل.

وفي حديثه عن الدورة، أكّد الفوعاني أنّ «بناء الإنسان يبدأ ببناء عقله»، وأنّ بناء الوعي يوازي في أهميته بناء الموقف. وشدّد على أنّ الكلمة المستندة إلى المعرفة والمسؤولية تتحوّل من صوت عابر في فضاء مزدحم بالأصوات إلى فعل يسهم في بناء المجتمع.

وأوضح أنّ فن الخطابة يقوم على الارتقاء بمستوى الأفكار، وأنّ رفع الصوت لا يحقّق ذلك. ورأى أنّ المناظرة تختبر القدرة على الإصغاء والتفكير واحترام الاختلاف والدفاع عن الأفكار بالحجّة والمنطق، محذّراً من تحويلها إلى وسيلة لإلغاء الآخر أو التقليل من شأنه. وشدّد على ضرورة إعداد شباب يعرفون ماذا يقولون ولماذا يقولونه وكيف يعبّرون عنه، ويتجنّبون التخوين والأحكام المسبقة والانفعال.

واعتبر أنّ الدورة تتيح للمشاركين تكوين شخصياتهم وتطوير أدوات التفكير النقدي وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، واكتساب القدرة على عرض المواقف ومناقشتها بموضوعية وهدوء ومسؤولية. ودعا إلى جعل المناظرة «مدرسة للأخلاق والحوار» وإعطاء هذه الغاية الأولوية في المنافسة.

ودعا الفوعاني الشباب إلى إبداء الرأي والمبادرة والتحلّي بشجاعة السؤال والمراجعة والنقاش، وتقبّل الاختلاف من دون تحويله إلى خصومة. وأكّد أنّ الأوطان تتقدّم حين تتاح للعقول حرية طرح الأسئلة والبحث عن أجوبة مسؤولة.

وأضاف أنّ لبنان يحتاج إلى جيل يحسن التفكير بقدر ما يحسن التعبير، ويدرك أنّ الوطنية ممارسة يومية تقوم على احترام الإنسان وصون كرامته والتمسّك بالحق وحماية العيش المشترك. وأشار إلى أنّ المعرفة تعزّز قوة الموقف، وأنّ الكلمة تكتمل قوّتها حين تحمل مشروعاً ورؤية.

وشكر الفوعاني مكتب الشباب والرياضة المركزي ودائرة المنظمات الشبابية وكلّ من ساهم في إعداد الدورة وتنظيمها. ودعاهم إلى توظيف الكلمة في التقريب بين الناس، والاستفادة من الاختلاف لتعميق الفهم وتفادي الانقسام، وجعل المعرفة قوة تحمي الإنسان وتصون الوطن.

واختتم الفوعاني بالتأكيد أنّ حركة «أمل» ستبقى أمينة لنهج الإمام السيد موسى الصدر، ووفية لمسيرة الرئيس نبيه بري، وثابتة في الدفاع عن لبنان وسيادته ووحدته وكرامة أبنائه. وشدّد على أنّ الرهان على الحركة هو رهان على مسيرة تمتدّ عبر المراحل وتصمد أمام الحملات وتحافظ على وجهتها في مواجهة الضغوط، وفاءً للإنسان والوطن والقضية.

وكان مسؤول دائرة المنظمات الشبابية محمد عبيد قد استهلّ الفعّالية بالتأكيد على أهمية الدورة في تنمية قدرات الشباب وصقل مهاراتهم في الحوار والخطابة والتعبير، وتعزيز ثقافة النقاش المسؤول، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومثقّف وقادر على تحمّل مسؤولياته الوطنية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام