هيكل: الجيش يواصل تنفيذ مهماته رغم الأخطار الكبيرة والاحتلال يواصل انتهاك التفاهمات القائمة

أكّد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أنّ استعادة السيادة على كامل الأراضي اللبنانية «أولوية وطنية لا تراجع عنها»، مشدّداً على أنّ استكمال انتشار الجيش في الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها يوجبان حصر السلاح بيدها. ودعا العسكريين إلى الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية مع اقتراب انتهاء مهام اليونيفيل، مؤكّداً أنّ دقّة المرحلة تزيد من أهمية الاستعداد لما هو مقبل.

وقال هيكل، في أمر اليوم الذي وجّهه إلى العسكريين بمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، إنّ الذكرى تحلّ في ظروف استثنائية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية وتكرار الاعتداءات والخروق التي توقع الشهداء والجرحى، وتلحق الدمار بالقرى والبلدات، وتعيق عودة الأهالي إلى أرضهم. وأشار إلى أنّ الاحتلال يواصل انتهاك التفاهمات القائمة والتنصّل من التزاماته، ما يعرقل جهود الجيش ويهدّد أمن لبنان واستقراره.

وأوضح أنّ الجيش يواصل تنفيذ مهماته والوفاء بالتزاماته الوطنية بعزم ومسؤولية رغم الصعوبات والأخطار الكبيرة، ويعمل على إنجاح تنفيذ قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة. وأضاف أنّ الوحدات العسكرية تواصل، بالتوازي مع مهماتها في الجنوب، مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها، ومراقبة المياه الإقليمية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، وإحباط عمليات التهريب وملاحقة المخلّين بالأمن.

وشدّد هيكل على أنّ صون الاستقلال يقتضي تحصين الداخل والحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار والسلم الأهلي، من خلال التفاف جميع المواطنين حول الجيش. وحذّر من سعي أعداء لبنان إلى استغلال الظروف الصعبة للنفاذ إلى ساحته الداخلية، داعياً إلى التحلّي بأعلى درجات الوعي والحكمة وتفادي الانجرار وراء محاولات التحريض والغايات المشبوهة التي تهدّد وحدة اللبنانيين.

وأشار إلى أنّ حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية يفرض على جميع العسكريين العمل على تطوير قدراتهم واستثمار الإمكانات المتاحة بأفضل السبل. وأعرب عن تقديره للدعم الذي تقدّمه الدول الشقيقة والصديقة، مؤكّداً سعي الجيش إلى توسيع آفاق التعاون وزيادة الدعم، انطلاقاً من الثقة التي تحظى بها المؤسسة العسكرية على المستويين الداخلي والدولي.

وأكّد هيكل أنّ القيادة تدرك حجم الأعباء التي يتحمّلها العسكريون والصعوبات التي يواجهونها مع عائلاتهم، وأنّها ستبذل أقصى جهودها للوقوف إلى جانبهم وتأمين حقوقهم. وأعرب عن اعتزازه بإنجازاتهم رغم محدودية الإمكانات، مشيراً إلى أنّ كفاءتهم وانضباطهم وإيمانهم الصادق برسالتهم تجسّد قوة المؤسسة العسكرية إلى جانب عتادها. ودعاهم إلى التمسّك بقسمهم ومبادئ الشرف والتضحية والوفاء، وإلى صون عزيمتهم في مواجهة الصعوبات وحملات التشكيك، مذكّراً بأنّ المؤسسة العسكرية تقف على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء.

ولفت إلى أنّ اللبنانيين يستعيدون في الثاني والعشرين من تشرين الثاني ذكرى الاستقلال وما تحمله من معاني النضال والتضحية والإرادة المشتركة لبناء وطن يجمع أبناءه تحت راية واحدة ويضمن لهم الحرية والأمان. وقال إنّ هذه الذكرى بقيت، على مدى ثلاثة وثمانين عاماً، محطة راسخة في وجدان اللبنانيين، يستمدّون منها العزم على تخطّي المحن ويتمسّكون بما يجمعهم من قيم وطنية وأمل بغد أفضل. وأضاف أنّ لبنان مرّ منذ استقلاله بمراحل عصيبة واجه خلالها تحديات كبرى وأخطاراً هدّدت وحدته، وحافظ على مقوّمات صموده بفضل إرادة أبنائه وتضحياتهم.

واختتم هيكل أمر اليوم بالتأكيد أنّ عيد الاستقلال يكتمل بتحرير الأرض وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مجدّداً العهد بالوفاء لرسالة الجيش. وأعرب عن إجلاله للشهداء الأبرار ووجّه التحية إلى الجرحى الأبطال، مؤكّداً ثبات الجيش في مواجهة الأخطار وحرصه على وحدة لبنان وأمن شعبه واستقراره.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام