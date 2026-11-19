معاريف: هناك كتائب توغّلت في لبنان واضطر المقاتلون فيها إلى السير على الأقدام لأن ناقلات الجنود المدرعة «النمر» كانت معطّلة ولم يعد لدى الجيش الإسرائيلي المال لشراء قطع الغيار كما كان هناك حظر على توريد قطع الغيار