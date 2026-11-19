الرئيس الصيني أمام قمة “آبيك”: ينبغي التكيف مع الفرص والتحديات الجديدة

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “آبيك” إلى التكيف مع الفرص والتحديات الجديدة، وذلك خلال الجلسة العامة لقادة القمة.



وقال شي خلال الجلسة العامة لقادة الاقتصادات في القمة المنعقدة في شنجين: “في مواجهة الفرص والتحديات الجديدة، يجب أن نتكيف مع الواقع الجديد”.

وأوضح أن القمة تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشددا على ضرورة تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتوفير تدفق آمن وسلس للبيانات.

ودعا الرئيس الصيني إلى بناء منظومة للابتكار وتشجيع التوسع في تطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، كما طالب بتسهيل التنقل لأغراض الأعمال والسياحة في المنطقة.

وأعلن شي أن الصين ستخصص 20 مليون دولار لدعم التعاون العملي داخل “آبيك”. وقال: “نعتزم التعاون مع جميع الأطراف لتوحيد الجهود وتعزيز الركائز الأربع الأساسية لمجتمع آسيا والمحيط الهادئ”.

وأوضح أن الركيزة الأولى هي التجارة والاقتصاد، مشيرا إلى أن إنشاء منطقة تجارة حرة في آسيا والمحيط الهادئ “هدف مشترك لأعضاء آبيك”. ودعا إلى إحراز تقدم مستمر نحو تحقيقه.

وشدد الرئيس الصيني على ضرورة تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحسين البنية التحتية الرقمية وإدارة البيانات، وضمان التدفق الآمن والسلس للبيانات والمعلومات عبر الحدود. كذلك دعا إلى بناء منظومة للابتكار وتشجيع التوسع في تطبيق الذكاء الاصطناعي، وتسهيل التنقل لأغراض الأعمال والسياحة في المنطقة.

وتعقد قمة منتدى “آبيك” في مدينة شنجين الصينية، بمشاركة قادة 21 اقتصادا يمثلون نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وقرابة نصف التجارة الدولية. كما ستشهد مدينة شنجين، التي تعد مركزا عالميا للابتكار التكنولوجي، لقاءات ثنائية وثلاثية مرتقبة بين قادة كبرى الاقتصادات.

المصدر: روسيا اليوم