الصين | شي وترامب وبوتين يشاركون في الصورة التذكارية لقادة “أبيك” قبيل القمة الثلاثية

انضمّ الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيرَيه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى الصورة التذكارية لقادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “أبيك”، قبيل قمة مرتقبة تجمع قادة الدول الثلاث.

ووقف شي وترامب وبوتين في وسط الصورة التذكارية التي التُقطت خلال انعقاد المنتدى في مدينة شنجن بجنوب الصين.

وشارك في هذه الصورة أيضا عدد من القادة من بينهم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي.

المصدر: وكالة يونيوز