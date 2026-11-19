أمريكا | فرق الإطفاء في فلوريدا تتعامل مع فيضانات تجتاح شوارع هوليوود

شهدت مدينة هوليوود بولاية فلوريدا الأمريكية، فيضانات واسعة غمرت الشوارع السكنية، ما دفع فرق الإطفاء التابعة لـ”ميامي-ديد فاير ريزكيو” إلى الانتشار والاستجابة للبلاغات باستخدام مركبات إنقاذ مرتفعة المحاور قادرة على العمل في المياه العميقة.

وأظهرت المشاهد المصورة مركبات الطوارئ وهي تجوب شوارع غارقة بإشاراتها الضوئية، وفرق إطفاء تنقل معداتها وتحملها على متن شاحنات قبل التوجه إلى مواقع البلاغات وسط أمطار غزيرة.

وقال الملازم في الإطفاء بيدرو ماريرو إن الفرق تعتمد على مركبات مرتفعة المحاور، اثنتان منها موجودتان في هوليوود، وهي قادرة على الاستجابة للبلاغات حتى ارتفاع مياه يصل إلى 36 بوصة.

وأضاف ماريرو أن الشوارع شهدت فيضانات كثيرة، وأن عدداً كبيراً من السيارات حاول عبور المياه لكنه لم يتمكن، فتعطلت بعضها في الطرق وأصبحت تعيق حركة المرور.

المصدر: وكالة يونيوز