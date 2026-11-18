حوزة أهل البيت(ع) في بنت جبيل نعت آية الله العظمى الشيخ الخراساني

نعت حوزة أهل البيت(ع) في بنت جبيل جنوب لبنان في بيان لها الاربعاء المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ حسين الوحيد الخراساني.

وقال البيان “بقلوبٍ يعتصرها الحزن، وتسليماً بقضاء الله تعالى،تنعى حوزة أهل البيت (عليهم السلام) – بنت جبيل إلى الإمام الحجّة المنتظر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) ومراجع الدين العظام، والحوزات العلمية، وعموم المؤمنين، رحيل الفقيه الربّاني المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ حسين الوحيد الخراساني”.

واضاف البيان “لقد أمضى الفقيد عمره المبارك في خدمة علوم أهل البيت (عليهم السلام)، وتعميق البحث الفقهي والأصولي، وتربية العلماء والفضلاء، والدفاع عن العقيدة وإحياء الشعائر،تاركًا أثرًا راسخًا في الحوزات العلمية وقلوب المؤمنين”.

وتابع البيان “إنّنا، إذ نعزّي الأمّة بهذا المصاب الجلل، نتقدّم بخالص المواساة إلى أسرته الكريمة وتلامذته ومقلّديه ومحبّيه، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، ويرفع مقامه في عليّين، ويحشره مع محمّد وآله الطاهرين، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وعظيم الأجر”.

المصدر: موقع المنار