الجيش الإيراني: منذ صباح اليوم اندلعت حرائق في 3 ناقلات نفط مخالفة وتوقفت عن الحركة إثر اصطدامها بألغام بحرية بعدما كانت تبحر في المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز متجاهلة تحذيرات القوة البحرية للجيش ومع إطفاء أنظمة الملاحة الخاصة بها