لجنة المال تقرّ موازنات عدد من الهيئات والمؤسسات العامة

أقرت لجنة المال برئاسة النائب ابراهيم كنعان موازنات كل من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، مؤسسة اليسار، مؤسسة المحفوظات الوطنية، المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، المعهد الوطني للإدارة، المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، الهيئة الوطنية لزراعة القنب.

وطالبت بكشف مفصل عن انفاقها وتقرير مفصل عن أعمالها مع تعليق بعض الاعتمادات بانتظار التفصيل في إطار مناقشة مشروع موازنة عام ٢٠٢٧. وطالبت اللجنة الحكومة بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا بانجاز اعمالها.

المصدر: موقع المنار