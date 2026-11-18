اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تحمّل النظام السعودي مسؤولية وفاة أسيرين وتدعو إلى تحرّك دولي

حمّلت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى النظام السعودي والتشكيلات التابعة له كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن وفاة أسيرين وما يترتّب عليها، بعدما أظهر فحص جثمانيهما، بحسب اللجنة، أن أحدهما توفّي إثر تعرّضه للتعذيب، فيما فارق الآخر الحياة بعدما تُرك ينزف من دون إسعاف.

وأوضحت اللجنة أن الطبيب الشرعي فحص الجثمانين، وأن نتائج الفحص أظهرت تعرّض الأسير الأول للتعذيب والضرب المبرّح حتى فارق الحياة، فيما تعرّض الأسير الثاني للإهمال بعدما أُصيب بطلق ناري في فخذه الأيمن وتُرك ينزف حتى توفّي. وأكدت أن إصابته لم تكن قاتلة في حدّ ذاتها، وأنه كان من الممكن إنقاذه لو تلقّى الرعاية الطبية اللازمة.

واعتبرت اللجنة أن تكرار هذه الوقائع يدلّ، في تقديرها، على أنها «متعمّدة وممنهجة». واتهمت ضباطاً في النظام السعودي بإصدار توجيهات بارتكابها، قائلةً إنهم يديرون التشكيلات التابعة له ويتحكّمون فيها.

ورأت أن ما جرى يكشف نوايا النظام السعودي وتشكيلاته تجاه اليمنيين، و«المشروع التكفيري الإجرامي» الذي يسعى النظام إلى فرضه عليهم عبر تلك التشكيلات.

وأكدت اللجنة أن الجريمة، وما سبقها من وقائع مماثلة، لن يسقط بالتقادم، وأنها ستعمل بكل السبل لملاحقة مرتكبيها حتى ينالوا جزاءً رادعاً.

ودعت الأمم المتحدة ومنظماتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع المنظمات المحلية إلى تحرّك جاد وفاعل لإدانة ما جرى، كما دعت قبائل اليمن وأحراره إلى إدانة الواقعة ومرتكبيها.

المصدر: موقع المنار