ترامب يشيد بالتحالف الدفاعي مع الفلبين قبل محادثاته مع الصين

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بزيادة التعاون الدفاعي ​مع الفلبين، في إطار سعيه لتعزيز ‌مصالح واشنطن في آسيا قبيل سفره إلى مدينة شنتشن في الصين لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع ​نظيريه الصيني والروسي.

وأشاد ترامب، في كلمته الافتتاحية ​خلال لقائه مع نظيره الفلبيني فرديناند ⁠ماركوس الابن في مانيلا، بما وصفه بأنه ​أحد أقدم وأهم التحالفات الأمريكية في منطقة المحيط ​الهادي.

هذا ويواجه ترامب توترات متصاعدة مع بكين تفاقمت بسبب قيود تجارية أعقبت اتهامات تتعلق بمؤسس شركة إنفيديا جنسن ​هوانج وامرأة يشتبه في كونها جاسوسة ​صينية.

وبالنسبة لماركوس، الذي يعد من أقرب شركاء الأمن لواشنطن ‌في ⁠المنطقة، تأتي المحادثات في ظل تزايد الخلافات مع بكين حول مناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقال ترامب “نعمل أيضا على توسيع تعاوننا ​الدفاعي، الذي ​كان دائما ⁠ركيزة أساسية للأمن في هذا الجزء من العالم”، مضيفا أن الولايات ​المتحدة دعمت زيادات تاريخية في التمويل ​العسكري ⁠لمانيلا.

وتابع “يمكنكم النظر إلى الأسلحة الدفاعية، ويمكنكم النظر إلى الأسلحة الهجومية. لا أحد يصنع أسلحة ⁠مثلما ​نصنعها نحن، ونحن نصنعها بوتيرة ​أسرع بكثير”. وأردف قائلا “الجميع يريدها، لكننا لا نتعامل إلا مع ​الأصدقاء”.

المصدر: رويترز