تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بزيادة التعاون الدفاعي مع الفلبين، في إطار سعيه لتعزيز مصالح واشنطن في آسيا قبيل سفره إلى مدينة شنتشن في الصين لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع نظيريه الصيني والروسي.
وأشاد ترامب، في كلمته الافتتاحية خلال لقائه مع نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس الابن في مانيلا، بما وصفه بأنه أحد أقدم وأهم التحالفات الأمريكية في منطقة المحيط الهادي.
هذا ويواجه ترامب توترات متصاعدة مع بكين تفاقمت بسبب قيود تجارية أعقبت اتهامات تتعلق بمؤسس شركة إنفيديا جنسن هوانج وامرأة يشتبه في كونها جاسوسة صينية.
وبالنسبة لماركوس، الذي يعد من أقرب شركاء الأمن لواشنطن في المنطقة، تأتي المحادثات في ظل تزايد الخلافات مع بكين حول مناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
وقال ترامب “نعمل أيضا على توسيع تعاوننا الدفاعي، الذي كان دائما ركيزة أساسية للأمن في هذا الجزء من العالم”، مضيفا أن الولايات المتحدة دعمت زيادات تاريخية في التمويل العسكري لمانيلا.
وتابع “يمكنكم النظر إلى الأسلحة الدفاعية، ويمكنكم النظر إلى الأسلحة الهجومية. لا أحد يصنع أسلحة مثلما نصنعها نحن، ونحن نصنعها بوتيرة أسرع بكثير”. وأردف قائلا “الجميع يريدها، لكننا لا نتعامل إلا مع الأصدقاء”.
المصدر: رويترز