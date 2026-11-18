كيف علّق رئيس وزراء قطر السابق على دعوة مستشار ترامب السابق إعتماد شعار امريكا وترك دول الخليج؟

علّق رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم على دعوة المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف بانون الى إعتماد شعار “امريكا أولاً وترك دول الخليج”، بالقول “لم أستغرب ما قاله ستيف بانون في تلك المقابلة التلفزيونية التي دعا فيها إلى أن تنأى الولايات المتحدة بنفسها عن دول الخليج وهي السعودية وقطر والكويت والإمارات التي تريد من أميركا ان تحمي نفطها، بعد ان غدت اميركا في غير حاجة لنفط تلك الدول، وقد أصبح نفط فنزويلا لديها ونفط خليج المكسيك ونفط غويانا القادم في الطريق، كما قال”.

وتابع “تصريح بانون هذا يؤكد ما قلته سابقا أنهم في اميركا عندما يحتاجوننا فقط نكون جيدين ونكون أصدقاء، وعندما لا يحتاجون لنا تتغير أولوياتهم. وهذا الأمر يجب أن يكون درسا يعيه كل قائد، ليس في الخليج وحده بل في العالم العربي كله”.

كما أضاف “ومع أني لست مصدوماً مما قاله بانون، فإني استهجن الأسلوب غير اللائق الذي يتحدث به عن وجوب تغيير السياسة الأميركية ونسف المصداقية التي يتحدثون عنها دائماً، بأن أمريكا تحافظ على أصدقائها. لكن التاريخ يشهد بغير ذلك، والحاضر كما قال ستيف بانون يقول غير ذلك. أما حين تحدث بانون عن “إسرائيل” فقد اختلف أسلوبه في الحديث”.

المصدر: وكالات