الاحتلال يواصل خرق وقف النار في غزة بالقصف والنسف

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال تنفيذ عمليات نسف وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف، بالتزامن مع تحليق الطيران المسيّر في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مراسلنا أن طائرات الاحتلال شنت غارتين صباح اليوم أمام بوابة مركز الشرطة في ديرالبلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال نفذت عملية نسف شرقي مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، فيما تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف من الآليات العسكرية شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وحلقت طائرات الاحتلال المسيّرة على ارتفاع منخفض شرقي مدينة غزة.

ووفق وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى 1,650 شهيداً و5,975 مصاباً.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 74,702 شهيد و176,105 مصابين.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام