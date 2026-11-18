الذهب يسجل أدنى مستوى في أكثر من عام وسط صعود الدولار



انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوى لها في أكثر من عام، متأثرة بارتفاع الدولار وتزايد التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.



ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي لشهر تشرين الأول، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 3820.65 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أوائل تشرين الأول 2025، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 1.1% إلى 3822.70 دولار.



وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة قليلاً في تشرين الأول، مع تقليص الأسر مشترياتها من السيارات والسلع باهظة الثمن الأخرى، لكنها واصلت الإنفاق في قطاعات أخرى، ما أبقى الاقتصاد في وضع قوي مع بداية الربع الرابع.



وتراجع الدولار، أمس الثلاثاء، عن مستوياته المرتفعة التي سجلها في الآونة الأخيرة، بعد بيانات اقتصادية متباينة أظهرت استمرار إنفاق المستهلكين، إلى جانب تدهور سوق الإسكان. لكن العملة الأميركية لا تزال قرب أعلى مستوياتها منذ نيسان 2025.



وتظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن المستثمرين يرون احتمالاً قدره 95.7% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كانون الأول، مقابل 4.3% لاحتمال زيادتها بمقدار 50 نقطة أساس.



ويترقب المتعاملون في الأسواق صدور محضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، الذي عُقد يومي 27 و28 تشرين الأول، والمقرر نشره اليوم الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية.



وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 46.97 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1423.27 دولار، بينما هبط البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 962.40 دولار.

المصدر: رويترز