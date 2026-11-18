أعطال كبيرة في خدمات “آبل” تهبط بسهمها



تعرّض عدد كبير من خدمات شركة “آبل” لأعطال، الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، شملت صعوبات في تسجيل الدخول إلى “آي كلاود”، وأخطاء في تنزيل التطبيقات من متجر “آب ستور”، ومشكلات في خدمات “آبل باي” وغيرها.

وأفاد بعض مستخدمي “آبل” بتسجيل خروجهم تلقائيًا من حساباتهم، وعدم قدرتهم على تسجيل الدخول مجددًا، مما أدّى إلى تراجع سهم الشركة، بحسب موقع “ذا آبل بوست”.



وتزايدت شكاوى مستخدمي “آبل” عبر منصّات متعددة، إذ أبلغوا عن أخطاء في الاتصال والتحقق من الهوية وتنزيل التطبيقات، في حين أبلغ مطوّرون تقنيون عن تعذّر تسجيل الدخول إلى منصة “آب ستور كونكت”، مما قد يؤثّر في قدرتهم على إدارة تطبيقاتهم وإجراء التحديثات اللازمة.



وأظهرت بيانات حالة الأنظمة الرسمية للشركة وجود مشكلة مرتبطة بخدمة “شراء الاشتراكات”، المسؤولة عن رصد المشكلات المتعلقة بمعاملات الاشتراك.



ورغم أن مؤشرات تتبّع الأعطال المستقلة أظهرت حلّ العطل المسجّل رسميًا بحلول منتصف يوم الثلاثاء، بتوقيت المملكة المتحدة، فإن بعض المستخدمين واصلوا الإبلاغ عن مشكلات لاحقًا خلال اليوم.



وبحلول أواخر عصر الثلاثاء، لم تكن “آبل” قد أعلنت سببًا للمجموعة الأوسع من المشكلات التي أبلغ عنها المستخدمون، كما لم تتوافر أدلة مؤكدة على ارتباط الاضطرابات بحادث أمني أو هجوم إلكتروني.



وأدّت هذه الأعطال إلى تراجع سهم “آبل” بنسبة 0.48 في المئة، ليصل إلى 351.07 دولارًا خلال تداولات عصر الثلاثاء، مقارنةً بإغلاق الجلسة السابقة عند 352.78 دولارًا. وبلغ أعلى مستوى للسهم خلال الجلسة 355.36 دولارًا، مقابل أدنى مستوى عند 350.38 دولارًا.



ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من تأكيد الشركة تعرّض عدد من خدمات “آي كلاود”، بينها البريد الإلكتروني وجهات الاتصال والتقويم وخدمة “العثور على جهازي”، لعطل منفصل يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

المصدر: العهد