روسيا تحظى بدعم واسع داخل “أبيك” لرئاسة المنتدى في 2035

أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية لدى مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك”، مراد بيردييف، أن غالبية أعضاء المنتدى ينظرون بإيجابية إلى طلب روسيا تولي رئاسته عام 2035، مشيرًا إلى أن المعارضة تقتصر على دول غربية منفردة، أبرزها كندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وأوضح بيردييف، في تصريحات لريا نوفوستي، أن موسكو تلمس “ردود فعل إيجابية واسعة النطاق” من الغالبية الساحقة للأعضاء.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صادق في الربيع الماضي على طلب بلاده تولي الرئاسة، التي تستمر عامًا واحدًا، دون وجود نظام تناوب محدد مسبقًا بين الأعضاء.

المصدر: وكالات