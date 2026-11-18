انقطاع واسع النطاق في خدمات آبل

واجه مستخدمو آبل حول العالم مشاكل مثل توقف الخدمات، وصعوبة تسجيل الدخول إلى الحسابات، وعدم تحميل التطبيقات، وظهور أخطاء عند تفعيل الأجهزة الجديدة. كما وردت تقارير من مستخدمين في دول مثل الولايات المتحدة وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة.

تزامن هذا الانقطاع مع انقطاع واسع النطاق لخدمة البريد الإلكتروني مايكروسوفت أوتلوك الأسبوع الماضي. وفي يوم الاثنين 16 نوفمبر، تسببت مشاكل تقنية في بنك جيه بي مورغان تشيس في انقطاع وصول العملاء إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتأخير بعض المعاملات.

وأفادت شبكة سي إن إن أيضًا بتعذر الوصول إلى شبكة اتصالات سرية للغاية تابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية. مع ذلك، لم يُنشر حتى الآن أي دليل على وجود صلة تقنية بين هذه الأحداث