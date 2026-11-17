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رويترز: أكثر من 8000 بلاغ كاذب بوجود قنابل أرسلت لمؤسسات وشركات بجميع أنحاء أوروبا خلال الشهر الماضي
17-11-2026 16:29 مساءً
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