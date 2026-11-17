فرعية “الأشغال” المكلفة بموضوع الأبنية المتصدعة إستمعت الى آراء وملاحظات الجهات المعنية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة بحث موضوع الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط مع الجهات المعنية، جلسة لها ظهر اليوم ، برئاسة النائب إبراهيم منيمنة وحضورالنواب: حسين جشي، طه ناجي،عدنان طرابلسي ونزيه متى .

كما حضر الجلسة: محافظ الشمال إيمان الرافعي، مدير عام التنظيم المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل علي رمضان، مدير عام الإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات فاتن أبو حسن، رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان نديم حداد، مديرة الشؤون العقارية بالتكليف في وزارة المالية: جويس عقل، مدير عام الدفاع المدني العميد عماد خريش، نائب مدير عام الدفاع المدني العميد حسام الرفاعي، نقيب المهندسين في طرابلس المهندس شوقي فتفت، ممثلي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: العميد بهاء الصمد والرائد بسام ريشا، ممثل رئيس بلدية طرابلس: مصطفى فخر الدين، رئيس دائرة المساحة في مديرية الشؤون العقارية فادي عياد، رئيس دائرة المباني في بلدية بيروت هاني العرب وممثل جمعية أفعال المحامي خالد الصباغ.

استمعت اللجنة الى آراء وملاحظات الجهات المعنية ، على أن تتابع اللجنة إستكمال النقاش بشأن التعديلات المطروحة في جلسات لاحقة”.