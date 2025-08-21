عاجل

كتلة الوفاء للمقاومة: للعودة عن خطيئة تمرير هذا القرار ونؤكد ان الحملات الممنهجة للتحريض ضد المقاومة وقادتها لن تغير في الواقع شيئاً ولن تدفعنا لتغيير مواقفنا قيد انملة