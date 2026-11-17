وقفة في طرابلس للمطالبة بإعادة المساعدات الاجتماعية وشادي السيد يدعو وزيرة الشؤون إلى الاستقالة

نظّم الحراك الشعبي المدني «مستقلون» وقفة احتجاجية في ساحة النور بطرابلس، بمشاركة رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد، للمطالبة بإنصاف العائلات الفقيرة ومعالجة ملفات المستفيدين من وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج «أمان»، والإسراع في صرف المساعدات المالية المعلّقة منذ أكثر من شهرين.

وتأتي الوقفة في إطار تحركات شعبية متواصلة احتجاجاً على تعليق المساعدات، الذي حرم آلاف الأسر من مصدر دعم أساسي، في ظل استمرار غياب المعالجات الرسمية، وفق المشاركين.

وأشار المحتجون إلى أن تداعيات وقف المساعدات لم تقتصر على المستفيدين من برنامج «أمان»، بل طالت نحو ثلاثة آلاف عائلة تستفيد من شبكة الحماية الاجتماعية، ما وضع مزيداً من الأسر أمام أعباء معيشية تفوق قدرتها على الاحتمال.

وخلال الوقفة، انتقد السيد وزيرة الشؤون الاجتماعية، معتبراً أن وعود الوزارة لم تترجم إلى خطوات عملية على الأرض، ومحمّلاً إياها مسؤولية عدم الاستجابة لمناشدات المواطنين. وطالبها بالاستقالة احتجاجاً على ما وصفه بالفشل في حماية الفئات الأكثر فقراً وحاجة.

وأكد أن شريحة واسعة من المرضى والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بأمراض مزمنة والسرطان، والمرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى، باتت محرومة من مساعدات تشكّل حاجة أساسية لاستمرار حياتها، مشدّداً على ضرورة وضع حد للمماطلة وإعادة الحقوق إلى مستحقيها.

المصدر: موقع المنار