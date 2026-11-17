القوات المسلحة اليمنية تعلن تأمين 10 مديريات في تعز ولحج ضمن عملية «والله من ورائهم محيط»

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تأمين عشر مديريات في محافظتي تعز ولحج، بمساحة إجمالية تُقدَّر بسبعة آلاف ومائة كيلومتر مربع، ضمن عملية «والله من ورائهم محيط»، مؤكدةً استمرار عملياتها باتجاه العمق السعودي واستهداف التحشيدات التابعة للسعودية وضباطها حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار.

وقالت القوات المسلحة، في بيان، إن العملية أسفرت عن دحر وتدمير اثنتي عشرة فرقة عسكرية، بقوام ستين لواءً، من التحشيدات التابعة للسعودية التي يشرف عليها الضابط السعودي محمد طلال البلوي، إضافةً إلى تدمير وإعطاب واغتنام مئات الآليات والمدرعات، واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والتجهيزات.

وأوضحت أن هدف العملية تمثّل في تأمين المناطق التي تنطلق منها هجمات التحشيدات بقيادة ضباط سعوديين، والتي تستهدف المواطنين والقوات المسلحة، مؤكدةً أنها نُفّذت دفاعاً عن اليمن وشعبه وصوناً لسيادته.

واتهمت السعودية بمواصلة العدوان والحصار على الشعب اليمني منذ اثني عشر عاماً، وتصعيد القصف الجوي وتشديد الحصار وارتكاب عشرات المجازر، والدفع بعشرات الآلاف من عناصر تحشيداتها، مع إسنادهم بمختلف أنواع الأسلحة والغطاء الجوي.

واعتبر البيان أن هذه التحركات تخدم المشروع الأميركي والصهيوني للسيطرة على باب المندب والمناطق الاستراتيجية في اليمن، متهماً التحشيدات بارتكاب جرائم بحق الأسرى في مديرية ذوباب، إلى جانب جرائم أخرى بحق الشعب اليمني.

وشدّدت القوات المسلحة على أن العملية ليست موجّهة ضد أبناء المحافظات الجنوبية، وأنها لا تحمل أي نوايا عدوانية تجاههم، مؤكدةً أنهم متضررون أيضاً من الاعتداءات السعودية.

ودعت أبناء المحافظات الجنوبية إلى رفع أصواتهم في وجه النظام السعودي، وعدم السماح له باستخدام محافظاتهم منطلقاً لأهداف تستهدف الشعب اليمني.

وأكدت أن المجازر التي ترتكبها السعودية بحق الأطفال والنساء تزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة عزماً وحماساً وقناعةً بتطوير الأسلحة واختيار الأهداف الأكثر إيلاماً للسعودية.

وجدّدت تأكيد مواصلة العمليات العسكرية باتجاه العمق السعودي، وفرض معادلة «الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد»، واستهداف التحشيدات التابعة للسعودية وضباطها حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار، مشدّدةً على أن الملاحة في باب المندب أصبحت «أكثر أماناً» بعد دحر تلك التحشيدات.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني