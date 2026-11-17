الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدين استهداف مصانع ومنشآت غذائية وفرق إنقاذ في اليمن

دانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الغارات السعودية التي استهدفت مصنع الأحذية والمنسوجات التابع لمؤسسة اليتيم التنموية في صنعاء، وصوامع ومطاحن الكبوس ومصنع الخولاني للإسفنج وفرق الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني في الحديدة، وفريق نزع الألغام ومسعفين من الأهالي في صعدة، مطالبةً بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة ومساءلة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الغارات تمثّل «سلسلة مجازر متعمّدة» تتواصل أمام أنظار العالم، معتبرةً أن تكرار استهداف المنشآت المدنية والفرق الإنسانية يعكس نمطاً ممنهجاً يتجاوز الغارات المنفردة.

وأوضحت أن الطيران السعودي استهدف بسلسلة غارات مصنع الأحذية والمنسوجات التابع لمؤسسة اليتيم التنموية في حي النهضة السكني بمديرية الثورة في العاصمة صنعاء، ما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص، وتدمير المصنع بالكامل وتحويله إلى ركام ورماد، وترويع مئات الأسر.

وأكدت أن المصنع منشأة مدنية توفر الأحذية والملابس للأيتام والفقراء ومصدر رزق للعمال، وليس معسكراً أو منشأة عسكرية، معتبرةً أن تدميره استهداف مباشر للفئات الأكثر احتياجاً ولمقومات معيشتها.

وفي الحديدة، أفادت الهيئة بأن ثلاث غارات استهدفت صوامع ومطاحن الكبوس شمال المدينة، مشدّدةً على أن المنشأة مخصصة لتأمين الغذاء وليست مخزناً للأسلحة. ووصفت قصفها بأنه استهداف لقوت الناس وللصوامع التي تطعم ملايين الجوعى في مدينة محاصرة، ومحاولة لتجويع اليمنيين بعد العجز عن إخضاعهم.

وأضافت أن الطيران السعودي، بعدما استهدف مصنع الخولاني للإسفنج شمال الحديدة، عاود القصف مستهدفاً فرق الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني التي هرعت لإنقاذ الضحايا، مشيرةً إلى استشهاد سبعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين.

واستنكرت استهداف المنقذين والمسعفين وعناصر الدفاع المدني، مؤكدةً أنهم كانوا يؤدون مهام إنسانية لإنقاذ الأرواح وإخماد الحرائق، ولا يحملون سوى معدات الإطفاء ويعملون بأيديهم لإنقاذ الضحايا.

وفي مديرية كتاف بمحافظة صعدة، قالت الهيئة إن القوات السعودية استهدفت عناصر فريق نزع الألغام، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوفهم، معتبرةً أن الاعتداء طال أشخاصاً يعملون على إزالة مخاطر الألغام وحماية الأطفال والنساء منها.

وأضافت أن الاستهداف امتد إلى مسعفين من الأهالي أثناء محاولتهم إسعاف الجرحى، وأن الطيران واصل التحليق فوق المنطقة لمنع وصول فرق الإسعاف، وترك المصابين ينزفون، بحسب البيان.

ووصفت الهيئة هذه الاعتداءات بأنها «جرائم حرب مكتملة الأركان، متعمّدة وممنهجة ومتكررة»، تشمل استهداف الأعيان المدنية والفرق الإنسانية والمسعفين ومنع إسعاف الجرحى، معتبرةً أنها من أبشع الانتهاكات التي يجرّمها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

كما وصفت استهداف صوامع القمح بأنه «جريمة تجويع»، وقصف مصنع مؤسسة اليتيم بأنه «جريمة ضد الإنسانية»، واستهداف فريق نزع الألغام بأنه «قتل للإنسانية»، مؤكدةً أن الاعتداء على المسعفين والدفاع المدني يعكس تجرّداً من القيم الإنسانية.

وحمّلت الهيئة القوات السعودية المسؤولية الجنائية الكاملة عن الشهداء والجرحى، وتدمير المصانع والمنشآت الغذائية، وترويع السكان في منازلهم.

وطالبت بالتشكيل الفوري للجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الاعتداءات وجميع مجازر العدوان، وتقديم مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وحمّلت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان المسؤولية عن «الصمت المخزي»، معتبرةً أنه أصبح بمثابة ضوء أخضر لمواصلة الجرائم. ودعت أحرار العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام الحرة إلى كسر الصمت وكشف الاعتداءات والوقوف إلى جانب الشعب اليمني.

واعتبرت الهيئة أن استهداف المطاحن يرمي إلى تجويع اليمنيين، وقصف المسعفين إلى حرمان الجرحى من الإنقاذ، والاعتداء على فرق نزع الألغام إلى إبقاء مخاطر الموت مزروعة في الأرض، فيما يعكس إحراق مصنع الأيتام العجز عن كسر إرادة الشعب اليمني.

وأكدت في ختام بيانها أن اليمن لن يجوع أو يركع أو يموت، وأن شعبه سيبقى صامداً، «يصنع الخبز من الركام، والحياة من الموت، والكرامة من الدم».

المصدر: موقع المنار