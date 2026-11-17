وفاة نبيل رجب.. الحقوقي البارز الذي قضى عمره مدافعًا عن حقوق شعبه

توفي اليوم الناشط الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب، أثناء تواجده خارج البحرين. ونعت رجب عائلته حيث انتقل إلى جوار ربه صباح هذا اليوم وترددت معلومات عن اصابته بسكتة قلبيه في منفاه في تركيا.

ويُعد رجب من أبرز الناشطين الحقوقيين في البحرين والخليج، مدافعا عن حقوق شعبه التي قمعها النظام، ومدافعا عن قضايا امته بشكل عام، واعتقل اكثر من مرة. وتضمنت نشاطاته حقوق العمال المهاجرين، ومناهضة التعذيب، والدعوة إلى حماية حرية التعبير والتجمع السلمي.



وشارك رجب عام 2000 في تأسيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، التي حصلت على اعتراف رسمي عام 2001، مع انطلاق الإصلاحات السياسية التي أعقبت إقرار ميثاق العمل الوطني.

وفي عام 2002، أسس إلى جانب الحقوقي عبدالهادي الخواجة مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي أصبح إحدى أبرز المؤسسات المعنية برصد الانتهاكات في المملكة، قبل أن تسحب السلطات ترخيصه عام 2004. كما تولى إدارة مركز الخليج لحقوق الإنسان، وشغل منصب نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان بين عامي 2012 و2016.



الحقوقي رجب كان من ابرز الناشطين في حقوق الانسان والمواطن البحريني خلال ثورة عام 2011، فلاحقه النظام البحريني وتعرض للاعتقال والمحاكمات.

وفي حزيران 2016 تم توقيفه وبعد المحاكمة صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات في كانون الاول 2018، على خلفية تغريدات تناولت العدوان على اليمن وأوضاع مركز الإصلاح والتأهيل (سجن جو). وأُفرج عنه في يونيو 2020 بموجب أحكام العقوبات البديلة، بعد قضائه جزءاً من مدة العقوبة.

النشأة والتعليم



الميلاد والعائلة. وُلد نبيل رجب في البحرين عام 1964 لعائلة من الطبقة المتوسطة، وهو متزوج ولديه طفلان.

وُلد نبيل رجب في البحرين عام 1964 لعائلة من الطبقة المتوسطة، وهو متزوج ولديه طفلان. التحصيل العلمي. أنهى دراسته الثانوية في البحرين عام 1983، ثم حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والتاريخ جامعة بونا في الهند عام 1987.

أنهى دراسته الثانوية في البحرين عام 1983، ثم حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والتاريخ جامعة بونا في الهند عام 1987. العمل الخاص. عمل مقاولاً في مجال البناء قبل أن يعلن إغلاق شركته في عام 2012 بسبب ما وصفه بمضايقات مرتبطة بنشاطه.

المحطات الرئيسية لملاحقته القضائية

اعتقالات وتظاهرات (2011 – 2014). تعرض للاعتقال والضرب في مارس 2011، وفي يوليو 2012 حُكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة سب أهالي منطقة المحرق عبر تويتر قبل أن تبرئه محكمة الاستئناف في أغسطس من العام نفسه. في المقابل، أُدين في أغسطس 2012 بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الدعوة والمشاركة في تجمعات غير مرخصة في المنامة، ثم خُففت العقوبة لاحقاً إلى عامين أتمّهما في مايو 2014.

قضية إهانة المؤسسات العسكرية (2014 – 2015). أُوقف في أكتوبر 2014 فور عودته من جولة حقوقية في أوروبا، وفُرض عليه حظر سفر في نوفمبر 2014. في يناير 2015، صدر بحقه حكم بالسجن ستة أشهر بتهمة إهانة وزارتي الداخلية والدفاع علناً بسبب تغريدة نشرها على تويتر.

تغريدات سجن جو وحرب اليمن (2015). اعتُقل مجدداً في أبريل 2015 بسبب تغريدات تحدث فيها عن وقوع تعذيب في سجن جو وانتقد العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن. أُفرج عنه مؤقتاً بمرسوم ملكي لأسباب صحية في يوليو 2015 مع استمرار منع السفر.

أعادت السلطات اعتقاله في يونيو 2016. في يوليو 2017، أصدرت محكمة بحرينية حكماً غيابياً بسجنه عامين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتقويض هيبة الدولة، وذلك على خلفية مقابلات تلفزيونية انتقد فيها منع دخول الصحفيين والمنظمات الحقوقية إلى البحرين.

الحكم بالسجن خمس سنوات (2018). في فبراير 2018، أصدرت المحكمة الجنائية العليا حكماً إضافياً بسجنه خمس سنوات بتهم إذاعة إشاعات كاذبة في زمن الحرب، وإهانة دولة أجنبية علناً (السعودية)، وإهانة هيئات نظامية، وذلك بناءً على تغريداته السابقة حول حرب اليمن وأوضاع سجن جو.

ظروف الاحتجاز والإفراج المشروط

الحبس الانفرادي والتدهور الصحي. وثّقت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية احتجازه في الحبس الانفرادي لفترات طويلة خلال اعتقاله عام 2016، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية وخضوعه لعدة عمليات جراحية ونقله للمستشفى بسبب مشاكل في القلب.

الإفراج بالعقوبات البديلة (2020). في 9 يونيو 2020، أفرجت السلطات البحرينية عن نبيل رجب بعد قضائه أربع سنوات في السجن، وذلك لاستكمال السنوات الثلاث المتبقية من محكوميته خارج السجن ضمن نظام العقوبات البديلة.

وقد نعى رجب العديد من الحركات والمنظمات والناشطين في البحرين والمنطقة العربية والاسلامية.

حركة خلاص تنعى الناشط الحقوقي نبيل رجب وتقدم تعازيها لذويه ومحبيه