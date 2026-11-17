الرئيس بري استقبل السفير الفرنسي : تأكيد وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بالقرار 1701 وأهمية ولاية الأمم المتحدة على أي قوة ستعمل لتنفيذ بنود هذا القرار

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل، في حضور مستشاره الدكتور محمود بري، حيث تناول اللقاء عرض لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.

وقد كرر الرئيس بري تأكيده “وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بالقرار 1701 وأهمية ولاية الأمم المتحدة على أي قوة ستعمل لتنفيذ بنود هذا القرار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم”.

واستقبل بري النائب ملحم خلف، وبحث معه الأوضاع العامة وشؤونا تشريعية ووطنية .